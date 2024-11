Pod ruševinami v Novem Sadu tudi mlad nogometaš s punco

V Srbiji je dan po tragediji bil razglašen dan žalovanja, zdaj pa so srbski mediji ugotovili, da sta med žrtvami bila tudi 21-letni Miloš Milosavljević in njegova 20-letna partnerka Anđela Ruman .

"S globoko žalostjo in neizmerno bolečino obveščamo javnost, da je v strašni nesreči v Novem Sadu življenje izgubil naš soigralec, prijatelj in brat Miloš Milosavljević "Kivi" (rojen 2003) skupaj s svojo punco Anđelo Ruman (rojena 2004). O datumu in času komemoracije ter pogreba bomo javnost obvestili pravočasno. Angela, počivajta v miru, nikoli ne bosta pozabljena!" So na Facebook profilu kluba zapisali njegovi predstavniki.