Podaja Lovrića, poraz Udineseja in Juventusov preobrat v izdihljajih tekme

Sandi Lovrić je igral do 83. minute, njegov rojak Jaka Bijol pa zaradi poškodbe Udineseju, ki je na lestvici na 16. mestu in s tem v nevarnem položaju za izpad, še naprej ne more pomagati.

Juventus je na gostovanju pri zadnjeuvrščeni Salernitani prišel do pomembne zmage in tako še naprej za vodilnim Interjem zaostaja dve točki. Zmagal je z 2:1, a trpel vse do konca. Po prvem polčasu je bil celo v zaostanku, do uspeha pa je prišel šele v sodnikovem dodatku. Salernitana je skoraj ves drugi polčas igrala z igralcem manj, potem ko je Giulio Maggiore v 53. minuti prejel drugi rumeni karton. Prvi gol je prejela v 65. minuti, ko je po podaji Dušana Vlahovića v polno zadel rezervist Samuel Iling-Junior , srbski reprezentant pa se je nato v prvi minuti dodatka še sam vpisal med strelce in tako spet rešil svojo ekipo pred negativnim presenečenjem.

Lanski prvaki, nogometaši Napolija, pa trenutno nimajo igralca, ki bi jih reševal. V Torinu so še poglobili krizo, domača ekipa jih je premagala s 3:0, kar je bil že njihov tretji poraz na zadnjih štirih tekmah in četrta tekma brez doseženega zadetka. Brez odsotnega Victorja Osimhena so igrali slabo, poraz bi lahko bil tudi višji, zato so morali po tekmi poslušati kritike navijačev. Ti so v znak protesta na teren v Torinu tudi zmetali številne predmete, ki ne spadajo na zelenice. Žalitve so usmerili tudi na trenerja Walterja Mazzarija, a kot je v izjavi dejal športni direktor Mauro Meluso, na trenerskem stolčku ne načrtujejo zamenjave.

"Navijačem se moramo opravičiti. Bilo je res grozno, a v Mazzarija imamo zaupanje in ga ne bomo odpustili," je dejal športni direktor ekipe, ki se je v Torinu znašla v zaostanku ob koncu prvega dela, ko je mrežo zatresel Antonio Sanabria, v 50. minuti pa je zašla v dodatne težave, ko je sodnik zaradi grobega prekrška izključil debitanta Pasquale Mazzocchija, ta je pred dnevi prestopil iz Salernitane. Na igrišče je stopil na začetku drugega polčasa, a kmalu prejel rdeči karton. Številčno premoč so domači izkoristili, za to sta z goloma poskrbela Nikola Vlašić ter Alessandro Buongiorno.

Z istim izidom kot Torino je zmagal tudi tretjeuvrščeni Milan, v gosteh je bil boljši od Empolija. Z golom Rubena Loftus-Cheeka je povedel v 11. minuti, še v prvem polčasu je z enajstmetrovke vodstvo povišal Olivier Giroud, končni izid pa je postavil Chaka Traore.