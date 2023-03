Podaljšan rok za nakup Manchester Uniteda, ponujenih že 5,65 milijarde

Gre za milijardni posel, znana interesenta za nakup kluba pa so britanski milijarder Jim Ratcliffe, vodja podjetja Ineos, in katarski poslovnež šejk Jasim bin Hamad Al Tani, predsednik uprave ene največjih bank v državi.

Rok za ponudbe je zdaj petek zvečer, po poročilih medijev pa naj bi oba za klub ponudila rekordnih pet milijard britanskih funtov oz, okrog 5,65 milijarde evrov.

Zdajšnji lastniki, družina Glazer iz ZDA, so lani sporočili, da nameravajo prodati klub, mediji pa pišejo, da želijo Glazerjevi prodati Manchester United vsaj za šest milijard. V ozadju se skriva velik zaslužek, saj so klub leta 2005 ob ogromnih dolgovih, ki so jih pozneje naložili na klub, kupili za 750 milijonov funtov.