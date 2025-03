Podatki, ki potrjujejo, kako izjemen je uspeh Celja v Konferenčni ligi

Začnimo na začetku. Celjani so svojo evropsko pot začeli daljnega 10. julija lani z visoko zmago proti estonski Flori (5:0) v prvem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov. Devet mesecev in en teden pozneje so Celjani še vedno živi v Evropi in tako bo vsaj še do 17. aprila, ko se bodo na povratnem obračunu soočili z Italijani. Kar 90 klubov je to evropsko sezono začelo v prvem krogu kvalifikacij, Celje je edini od teh klubov, ki se je uspel uvrstiti v četrtfinale enega od treh tekmovanj.