Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Podelitev nagrade zlata žoga letos v Londonu

London, 28. 05. 2026 17.08 pred 33 minutami 1 min branja 2

Avtor:
STA
Zlata žoga

Slovesna podelitev najprestižnejše nogometne nagrade na svetu zlata žoga bo letos prvič potekala v Londonu, so danes sporočili organizatorji. Britanska prestolnica bo podelitev gostila 26. oktobra, s čimer bodo obeležili 70. obletnico nagrade. Leta 1956 jo je takrat kot prvi prejel angleški nogometaš Stanley Matthews.

V boju za najbolj prestižno posamično nogometno nagrado sta bila v zadnjem obdobju predvsem Argentinec Lionel Messi in Portugalec Cristiano Ronaldo, ki sta z osmimi in petimi osvojenimi zlatimi žogami najuspešnejša. Ob tem je bil Messi v glasovanju petkrat drugi, Ronaldo pa šestkrat.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Lani je nagrado na slovesni prireditvi v francoski prestolnici Parizu prejel francoski nogometaš in član Paris Saint-Germaina Ousmane Dembele, ki je zbral več glasov od Španca Lamina Yamala in Portugalca Vitinhe.

"Z organizacijo 70. podelitve nagrade v angleški in britanski prestolnici zlata žoga nadaljuje svojo širitev in še dodatno utrjuje svoj status svetovno priznane znamke," je v izjavi zapisala Evropska nogometna zveza Uefa.

zlata žoga nogomet

Neymar zaradi poškodbe vprašljiv za začetek mundiala

24ur.com Nagrada 'Golden boy' pričakovano v roke Bellinghama
24ur.com Kdo bo osvojil zlato žogo? Znani so nominiranci
24ur.com Charli XCX kantavtorica leta: bo dominirala tudi na nagradah brit?
24ur.com Pred desetimi leti angleški prvaki, zdaj padli v tretjo ligo
24ur.com Razglasili nominirance za 68. zlato žogo
24ur.com Svetovni prvak v pikadu bo po novem prejel 1,2 milijona evrov nagrade
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 8
  • 6
  • 9
  • 10
  • 12
  • 11
  • 16
  • 18
  • 20
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Nejc Lola
28. 05. 2026 17.11
Super dobra novica za mbappeja da ze zdaj ve kje jo prevzame👍
Odgovori
-1
0 1
NoriSušan
28. 05. 2026 17.43
pol pa ugasne playstation ane? Me pa zanima po katerem kriteriju naj bi on po tvojem zmagu oziroma zakaj?
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Ime, ki ga za svoje hčere vse pogosteje izbirajo znane Slovenke
Še vedno vsi govorijo o njeni unikatni torbici
Še vedno vsi govorijo o njeni unikatni torbici
Je mit o britju glavice za močnejše lase privlečen za lase?
Je mit o britju glavice za močnejše lase privlečen za lase?
Preprosto čudovita: Zala Djurić žari v svoji novi življenjski vlogi
Preprosto čudovita: Zala Djurić žari v svoji novi življenjski vlogi
zadovoljna
Portal
Ganljivo sporočilo, ki ga je delila znana Slovenka
Bivši mož Jelene Karleuše v zvezi z njeno veliko oboževalko
Bivši mož Jelene Karleuše v zvezi z njeno veliko oboževalko
Finale Kmetije: tako so bili videti letošnji tekmovalci
Finale Kmetije: tako so bili videti letošnji tekmovalci
Kdo bo letos nastopil na festivalu Pivo in cvetje?
Kdo bo letos nastopil na festivalu Pivo in cvetje?
vizita
Portal
Kaj najbolj upočasnjuje staranje? Ne, ni vadba
Lea Cok iskreno o tem, kako lahko z več sočutja ustvarimo prostor, kjer nihče ni odrinjen
Lea Cok iskreno o tem, kako lahko z več sočutja ustvarimo prostor, kjer nihče ni odrinjen
Zakaj diete ne delujejo? Jernej Ogrin o najpogostejših zmotah o hujšanju
Zakaj diete ne delujejo? Jernej Ogrin o najpogostejših zmotah o hujšanju
Pogost vitamin, ki lahko pomaga telesu, da se brani proti raku
Pogost vitamin, ki lahko pomaga telesu, da se brani proti raku
cekin
Portal
200 evrov na mesec. To je razlika med stresom in mirnim spanjem
Škandal zaradi žaljive izjave direktorja
Škandal zaradi žaljive izjave direktorja
Imate preveliko stanovanje? Rešitev, ki prinaša tudi več tisoč evrov prihranka
Imate preveliko stanovanje? Rešitev, ki prinaša tudi več tisoč evrov prihranka
Tri realne situacije: ostanete brez službe, imate pa kredit
Tri realne situacije: ostanete brez službe, imate pa kredit
moskisvet
Portal
Kje v Evropi dobiš brezplačno vodo iz pipe in kje jo plačaš?
Kruta bolezen mu je vzela življenje
Kruta bolezen mu je vzela življenje
Pozabili ohladiti pivo? Ta trik ga ohladi v samo 5 minutah
Pozabili ohladiti pivo? Ta trik ga ohladi v samo 5 minutah
Breskvica po razhodu skriva novo ljubezen? Ne, ni Luka Dončić
Breskvica po razhodu skriva novo ljubezen? Ne, ni Luka Dončić
dominvrt
Portal
Delo na terenu brez tega ne bo opravljeno
Napeto do zadnjega trenutka – potem pa presenečenje, ki ogreje srce
Napeto do zadnjega trenutka – potem pa presenečenje, ki ogreje srce
Srebrne ribice v domu: kako jih učinkovito odstraniti
Srebrne ribice v domu: kako jih učinkovito odstraniti
Kako izbrati poletno posteljnino za hladen in udoben spanec brez potenja
Kako izbrati poletno posteljnino za hladen in udoben spanec brez potenja
okusno
Portal
Najboljši način za pogrevanje pice, ki ga redko kdo uporablja
Tekmovalka MasterChefa navdušuje z viralno sladico iz ponve
Tekmovalka MasterChefa navdušuje z viralno sladico iz ponve
Kosilo iz pečice, ki reši dan: brez kuhanja in brez stresa
Kosilo iz pečice, ki reši dan: brez kuhanja in brez stresa
Makovo pecivo na lončke: star recept, ki nikoli ne razočara
Makovo pecivo na lončke: star recept, ki nikoli ne razočara
voyo
Portal
Ja, Chef!
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški
Sanjski moški
Kotlina
Kotlina
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1725