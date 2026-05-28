Podelitev nagrade zlata žoga letos v Londonu

V boju za najbolj prestižno posamično nogometno nagrado sta bila v zadnjem obdobju predvsem Argentinec Lionel Messi in Portugalec Cristiano Ronaldo, ki sta z osmimi in petimi osvojenimi zlatimi žogami najuspešnejša. Ob tem je bil Messi v glasovanju petkrat drugi, Ronaldo pa šestkrat.
Lani je nagrado na slovesni prireditvi v francoski prestolnici Parizu prejel francoski nogometaš in član Paris Saint-Germaina Ousmane Dembele, ki je zbral več glasov od Španca Lamina Yamala in Portugalca Vitinhe.
"Z organizacijo 70. podelitve nagrade v angleški in britanski prestolnici zlata žoga nadaljuje svojo širitev in še dodatno utrjuje svoj status svetovno priznane znamke," je v izjavi zapisala Evropska nogometna zveza Uefa.
