Nogomet

Podgane v barvah Barcelone in junak, ki je bil nekoč član rivalov

Barcelona, 04. 01. 2026 08.15 pred 15 minutami 2 min branja 1

Avtor:
M.D.
Navijači Espanyola so nekdanjemu vratarju poslali jasno sporočilo

Barcelona je na mestnem derbiju z Espanyolom slavila z izidom 2:0. Kljub zadetkom Danija Olma in Roberta Lewandowskega v zadnjih minutah tekme je bil igralec tekme vratar Barcelone Joan Garcia, ki je pred sezono v vodilno moštvo španskega prvenstva prestopil prav iz vrst Espanyola. Navijači nekdanjega kluba mu tega (pričakovano) še niso odpustili.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Barcelona večji del tekme ni blestela in nogometaši Espanyola so večkrat zapretili nekdanjemu soigralcu med vratnicami velikih rivalov. Joan Garcia je na koncu ubranil kar šest strelov, odlično pa je tudi podajal soigralcem, saj se je večkrat znašel pod pritiskom vztrajnih nasprotnikovih napadalcev.

Na koncu je bilo njegovo junaštvo poplačano s tremi točkami, saj sta Dani Olmo in Robert Lewandowski odločilna gola zabila v 86. in 90. minuti. Barcelona ima zdaj na lestvici sedem točk prednosti pred Real Madridom z odigrano tekmo več. "Če sem iskren, si nismo zaslužili zmage, ampak na koncu je bila odločilna kakovost, ki smo jo imeli na klopi za rezerviste," je bil po obračunu iskren trener Barcelone Hansi Flick.

Preberi še Barcelona v zaključku tekme strla mestnega rivala

Joan Garcia sicer na stadionu, kjer je nekoč blestel v barvah domačih, ni bil deležen najbolj toplega sprejema s strani domačih navijačev. Ti so v 13. minuti igre (Garcia nosi številko 13) ponosno razkazali transparente s prizorom podgan v slovitih barvah Barcelone. Garciin pristop in predstavo so cenili njegov trener in soigralci. "Moram se zahvaliti Joanu Garcii, ker je igral izjemno. Eden od najboljših vratarjev na svetu je," je o svojem varovancu dejal Flick. Pohvalil ga je tudi strelec prvega gola na tekmi Olmo: "Joan je neverjeten, odličen vratar je. Igral je proti nekdanjim navijačem, odigral je odlično tekmo in ohranil mrežo nedotaknjeno. Veliko nam bo dal, že zdaj igra dobro, ampak ponudi lahko še veliko več. V to sem prepričan."

joan garcia barcelona espanyol

Senegal in Mali prva četrtfinalista afriškega prvenstva

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
idiu3krasne
04. 01. 2026 10.17
Razturili smo Espanjol ...te podgane si lahko dajo v okvir...tekma je bila težka ampak zmaga je to kar šteje ...vsi blabla komentatorji si lahko obrišete slino in na glas zajočete...tako se dela stiskali so jih tako dolgo da so 2x zacvilili pošteno in konec.
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
