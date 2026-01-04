Podgane v barvah Barcelone in junak, ki je bil nekoč član rivalov

Na koncu je bilo njegovo junaštvo poplačano s tremi točkami, saj sta Dani Olmo in Robert Lewandowski odločilna gola zabila v 86. in 90. minuti. Barcelona ima zdaj na lestvici sedem točk prednosti pred Real Madridom z odigrano tekmo več. "Če sem iskren, si nismo zaslužili zmage, ampak na koncu je bila odločilna kakovost, ki smo jo imeli na klopi za rezerviste," je bil po obračunu iskren trener Barcelone Hansi Flick .

Joan Garcia sicer na stadionu, kjer je nekoč blestel v barvah domačih, ni bil deležen najbolj toplega sprejema s strani domačih navijačev. Ti so v 13. minuti igre (Garcia nosi številko 13) ponosno razkazali transparente s prizorom podgan v slovitih barvah Barcelone. Garciin pristop in predstavo so cenili njegov trener in soigralci. "Moram se zahvaliti Joanu Garcii, ker je igral izjemno. Eden od najboljših vratarjev na svetu je," je o svojem varovancu dejal Flick. Pohvalil ga je tudi strelec prvega gola na tekmi Olmo: "Joan je neverjeten, odličen vratar je. Igral je proti nekdanjim navijačem, odigral je odlično tekmo in ohranil mrežo nedotaknjeno. Veliko nam bo dal, že zdaj igra dobro, ampak ponudi lahko še veliko več. V to sem prepričan."