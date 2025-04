Podira rekorde in sanja o prestopu v Real ali Barco

Konstantinos Karetsas je pri 15 letih igral v drugi belgijski ligi, pri 16 debitiral med elito, pri 17 pa začel zabijati v dresu Genka in grške reprezentance. Med nedavnim reprezentančnim premorom je z golom proti Škotski postal najmlajši strelec v zgodovini Lige narodov, že pred dvema letoma pa je v enem izmed intervjujev povedal, da v prihodnosti cilja na igranje za Real Madrid ali Barcelono.

17-letnik je svoj nogometni potencial razvijal v akademiji Genka, kjer so se v preteklosti kalili Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois in Yannick Carrasco, med zvezde pa sta se od tam izstrelila tudi Sergej Milinković-Savić in Kalidou Koulibaly. Dve leti in pol je preživel v šoli Anderlechta, nato pa se je kljub interesu Manchester Cityja, Chelseaja, Ajaxa in Borussie Dortmund vrnil v Genk.