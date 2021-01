Podjetni Pique zdaj še po pravice za prenose Serie A?

Pique in kolumbijska pevka Shakira sta lani proslavila deset let zveze.

Medtem ko ga zaradi težje poškodbe kolena čaka še večmesečna rehabilitacija, ki bi se lahko končala tudi z operacijo in (uradnim) koncem sezone, branilec Barcelone Gerard Piquepridno "operira" v poslovnem svetu. Skupaj s Kosmos Global Holdingom je že pred časom postal lastnik pravic za organizacijo teniškega Davisovega pokala, z Mednarodno teniško zvezo so sklenili kar 25-letno sodelovanje v vrednosti treh milijard dolarjev (2,472 milijarde evrov), zdaj pa želi produkt katalonske nogometne šole vstopiti tudi v veliko bolj domači svet nogometnih televizijskih pravic.

33-letni Pique, sicer tudi lastnik španskega tretjeligaša FC Andorra, je po poročanju italijanskih medijev s sodelavci "vrgel oko" na elitno italijansko Serie A. Portal Palco 23je zapisal, da se bo Kosmos Global Holding v naslednjem krogu pogajanj udaril z nekaterimi medijskimi velikani za pridobitev TV-pravic italijanskega prvenstva.

Veliko zanimanje

La Gazzetta dello Sport je poročala, da je zanimanje za triletno podelitev pravic (od sezone 2021/22 do 2023/24) izrazilo kar 49 interesentov, med katerimi naj bi bil tudi Kosmos. Pique pri omenjenem holdingu, ki so ga ustanovili leta 2017, računa na podporo dobrega prijatelja Hirošija Mikitanija, predsednika in izvršnega direktorja japonskega podjetja Rakuten, ki je tudi glavni pokrovitelj Barcelone. Pique, Mikitani in ostali si želijo po poročanju madridskega športnega časnika ASzgraditi globalni portfelj podjetij, ki so povezana s športom, mediji in zabavo.

Uspešna je tudi Piquejeva življenjska sopotnica, kolumbijska pevka Shakira, ki je nedavno za (bojda) bajno vsoto prodala pravice do svojih 145 pesmi vzajemnemu skladu Hipgnosis SongsFund. Javnosti uradnega podatka o končni ceni niso razkrili. Piqueju in kolegom v boju za TV-pravice Serie A sicer ne bo lahko, saj italijanski mediji med interesenti omenjajo velike "igralce" na medijskem tržišču, denimo Mediapro, platformo DAZN ter agenciji IMG in Infront. Omenjajo tudi vzajemni sklad Aser, pri katerem ima glavno besedo prvi mož angleškega prvoligaša Leeds Uniteda Andrea Radrizzani, pa tudi Disney, ki v svetu športa nastopa v okviru slovitih programov ESPN. Serie A naj bi sicer razmišljala tudi o ustanovitvi lastnega televizijskega programa pod imenom Lega.