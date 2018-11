Podjetnik priznal umor: Našel sem ga na ženi, ko je ta klicala na pomoč

"Ko sem odprl vrata, je bil na moji ženi, ko je ta prosila za pomoč. To so bile vse ženske v Braziliji. Lahko bi bila vaša hčerka, vaša sestra, vaša mama, vaša žena. V tistem trenutku je bila to moja žena Cris, s katero sem poročen že 20 let. Žena, ki sem ji posvetil življenje, ki jo vedno ljubim in spoštujem," je pojasnil Edson Brittes.

Brittes je priznal umor nogometaša Saa Benta, zaradi katerega so oblasti pridržale tudi njegovo ženo, 35-letno Cristiano Brittes, in njuno hčerko Allano, ki je na zabavi v Sao Joseju dos Pinhaisu praznovala 18. rojstni dan. "Moja žena ni nikoli imela nič z Danielom, niti moja hčerka. Vedno se pojavljajo govorice, toda na dan bo prišla resnica. Da, storil sem, kar sem, želim si, da vsi, ki me gledate, pomislite, kaj bi storili, da bi obdržali moralno integriteto vaše družine in pomagali majhni in šibki ženski," je še dodal Edson Brittes, ki je brutalno umoril nogometaša, ki so ga našli v gozdu z odrezanimi genitalijami in skorajda obglavljenega.

"Ko sem ga umaknil z moje žene, sem ga vrgel na tla in preprečil, da bi jo posilila ta pošastna baraba," je še pojasnil. Zgodbo očeta je za omenjeno televizijo potrdila tudi hčerka Allana. "Bili smo na prizorišču zabave, nato pa sem šla v sobo, da bi šla spat skupaj s prijateljico. Nekaj sekund pozneje smo zaslišali krike. Ko smo odprli vrata, je bil Daniel na njej in hotel jo je posiliti. Vsi smo ga želeli napasti, saj je moja mama kričala, on pa ni rekel nič. Poznam ga nekaj manj kot eno leto, toda z njim nisem imela odnosov," je še dodala Allana. Policija še ni sporočila, ali je Correa uspel posiliti Edsonovo ženo, a je potrdila, da je našla pogovore na Danielovem telefonu, kjer je pisal prijatelju, kako bi si privoščil mamo slavljenke ter sporočilo, kjer je ob skupni fotografiji, ko je Cristiana spala, zapisal: "Pojedel sem jo."