Podobno kot Dončiću tudi Giroudu tatovi odnesli nakit

Vlomilci so v hišo vstopili, ko je bila ta prazna, krajo pa je odkrila Giroudova žena, ko je opazila, da manjka deset dragocenih ur. V zadnjih nekaj mesecih so se zgodili številni vlomi v hiše znanih športnikov. Skupil jo je tudi Dončić, ko je živel še v Dallasu. Konec leta naj bi tatovi iz hiše odnesli nakit v vrednosti 28.700 evrov, je poročal Dallas Morning News . Po poročanju več ameriških medijev v času vloma v Dončićevo hišo ni bilo nikogar doma.

Znano je, kaj so nepridipravi ukradli Luki in Anamarii

Pred tem so tatovi obiskali tudi zvezdnike lige ameriškega nogometa NFL, podajalca ekipe Kansas City Chiefs Patricka Mahomesa, podajalca Cincinnati Bengalsov Joeja Burrowa in Mahomesovega soigralca Travisa Kelceja. Ob tem pa sta bila žrtvi tatov še košarkarja Milwaukeeja Bobby Portis in Minnesote Mike Conley.