Podpisal je z Dinamom, zdaj sumijo, da je ves čas namesto njega igral dvojček

Pravzaprav ne bi bil edini v težavah. Romunski športni novinar Daniel Sendre namreč sumi, da je namesto Edgarja leja v dresu Dinama ves čas v resnici igral njegov brat dvojček Edelino le . Na to je posumil, ko je ugotovil, da domnevni Edgar ne govori angleško, čeprav je (oziroma naj bi) v preteklosti igral v Španiji, Franciji, Turčiji in na Nizozemskem.

Drug novinar Emanuel Rosu je poročal, da je vodstvo kluba od Edgarja leja oziroma Edelina zahteval, da pokaže svoje vozniško dovoljenje. Igralec naj bi njihovo prošnjo brez zavrnil. Če klub in vodstvo lige ugotovita, da je namesto prijavljenega Edgarja na petih tekmah v dresu Dinama res nastopal njegov brat, bi klub lahko prejel kazen in odvzem točk.

Novinar je svoj sum hitro podelil tudi z vodilnimi v klubu, ki so nemudoma skočili v akcijo. Nekdanji nogometaš Dinama in trenutni predsednik kluba Florin Prunea neverjetne zgodbe ni mogel zanikati: "Zveni nerealno. Spraševal sem se, ali sanjam. Začel sem klicati ljudi, govoril sem z njegovimi prijatelji in novica je resnična. Ne morem verjeti. Nihče tega ni zanikal. Ugotovil sem, da ima brata dvojčka, ki tudi igra nogomet."

"Za tako situacijo ni načrtovanega scenarija. Če igralec, ki je igral, ni pravi igralec, lahko pride do sankcij. Pravno gledano lahko njegovo identiteto določi le DNK test. Seveda Dinamo nikoli ni nameraval uporabiti brata dvojčka namesto pravega nogometaša. Če rezultat DNK potrdi, da gre za njegovega brata dvojčka, bi se morali braniti z dejstvom, da za to niso vedeli. To možnost bo treba preučiti, a če je bil Dinamo prevaran in mu bo to uspelo dokazati, potem tveganja za izgubo točk ni," je potrdil vir pri spletni strani !AM SPORT .

Edgar le, ki je državljan Gvineje Bissau in Portugalske, se je leta 2012 pridružil Barceloni pri kateri je v članskem moštvu zaigral na zgolj eni pokalni tekmi. 30-letni branilec je pred podpisom pogodbe z Dinamom igral tudi za Villarreal B, Belenenses, Lille, Nantes, Trabzonspor, Feyenoord in Basaksehir. Njegov brat Edelino je svojo kariero začel v mladinskem pogonu Sportinga, nato pa je zastopal številne portugalske klube. Trenutno je uradno nogometaš brez kluba, saj je mesec dni pred prestopom njegovega brata v Dinamo zapustil poljski klub Tluchovia Tluchowo. Kako prikladno ...