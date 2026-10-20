Podvig: Slovenke nikoli višje na lestvici Fife

Varovanke selektorja Saše Kolmana so oktobrsko reprezentančno akcijo sklenile z uspehom v dodatnih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2027. Kljub številnim težavam s poškodbami in odsotnostmi so v prvem krogu izločile Turčijo. Po neodločenem izidu 3:3 v Istanbulu so na povratni tekmi v Domžalah slavile z 2:0 in si zagotovile napredovanje.



Potrditev dolgoročnega dela

Napredovanje na Fifini lestvici je še ena potrditev razvoja slovenske reprezentance, ki je v zadnjih letih naredila pomembne korake naprej. Letos je prvič nastopila tudi v ligi A evropskih kvalifikacij, kjer se je merila s kakovostnimi evropskimi reprezentancami.