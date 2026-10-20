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Nogomet

Podvig: Slovenke nikoli višje na lestvici Fife

Ljubljana, 20. 10. 2026 16.14 pred dvema minutama 2 min branja 0

Avtor:
M.J.
Slovenska ženska nogometna reprezentanca

Ženska nogometna reprezentanca nadaljuje uspešno obdobje. Po uvrstitvi v drugi krog dodatnih kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 je prišla še nova potrditev dobrega in dolgoročnega dela. Na novi Fifini jakostni lestvici je Slovenija napredovala na 36. mesto, kar je dve mesti višje kot junija in hkrati najvišja uvrstitev slovenske ženske članske reprezentance v zgodovini.

Saša Kolman
Saša Kolman
FOTO: Damjan Žibert

Varovanke selektorja Saše Kolmana so oktobrsko reprezentančno akcijo sklenile z uspehom v dodatnih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2027. Kljub številnim težavam s poškodbami in odsotnostmi so v prvem krogu izločile Turčijo. Po neodločenem izidu 3:3 v Istanbulu so na povratni tekmi v Domžalah slavile z 2:0 in si zagotovile napredovanje.

Potrditev dolgoročnega dela

Napredovanje na Fifini lestvici je še ena potrditev razvoja slovenske reprezentance, ki je v zadnjih letih naredila pomembne korake naprej. Letos je prvič nastopila tudi v ligi A evropskih kvalifikacij, kjer se je merila s kakovostnimi evropskimi reprezentancami.

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"To je potrditev in neke vrste nagrada za dolgoročno delo ter razvoj te ekipe, teh igralk in naše reprezentance. To so le številke, ki ne pomenijo veliko. Po drugi strani pa so dokaz, da korak za korakom stopamo višje. Zavedamo se, da lahko tekmujemo tudi proti bolje uvrščenim reprezentancam," je ob novi uvrstitvi na Fifini lestvici za uradno spletno stran NZS povedal selektor Saša Kolman.

Naslednja ovira Nizozemska

Slovenijo zdaj čaka nov pomemben izziv. V drugem krogu dodatnih kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 se bo pomerila z Nizozemsko. Tekmi bosta na sporedu med 1. in 5. decembrom 2026. Slovenke bodo skušale nadaljevati uspešno pot in narediti še en korak proti premierni uvrstitvi na svetovno prvenstvo, ki ga bo prihodnje leto gostila Brazilija.

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