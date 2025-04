Pogačar ostaja na vrhu, Roglič skočil na četrto mesto

Primož Roglič je po skupnem zmagoslavju na katalonski pentlji, svojem drugem po letu 2023, pridobil tri mesta in napredoval na četrto mesto. Pred 36-letnikom so le Tadej Pogačar (11410 točk), Remco Evenepoel (5064) in Mathieu van der Poel (4523). Roglič na četrtem ima 3929 točk.

Matej Mohorič (Bahrain Victorius) je nazadoval na 156. mesto. Jan Tratnik (UAE Team Emirates-XRG) je na 241., Gal Glivar (Alpecin-Deveuninck) na 407., Matevž Govekar (Bahrain Victorius) na 430., Jaka Primožič (Hrinkow Advarics) na 512., Domen Novak (UAE Team Emirates-XRG) na 569., Tilen Finkšt (Adria Mobil) na 624., Luka Mezgec (Team Jayco Alula) pa na 643. mestu.

V ekipni konkurenci vodi UAE Team Emirates-XRG z 7907,13 točke, sledijo mu Lidl Trek (4652,58) in XDS Astana Team (4506,66), medtem ko je Rogličeva ekipa na petem mestu (3546,55). V seštevku držav je v vodstvu Belgija (20.449,72) pred Slovenijo (17.070,14) in Španijo (15.724,43).