'Paul bo po slovesu od Uniteda šel v Barcelono ali v Madrid'

Mathias Pogba je pred časom odmevno spregovoril o bratu Paulu Pogbajuin njegovih težavah z zdaj že bivšim trenerjem Manchester Uniteda, Portugalcem Josejem Mourinhom. Zdaj je morda še več prahu dvignil Florentin Pogba, ki se trenutno mudi na preizkušnji pri španskem drugoligašu Elcheju.

POGBA

"Odhod Mourinha je bil ključen. (Paul, op. a.) ni bil srečen in to se je videlo. Zdaj se je pod (Mourinhovim naslednikom Olejem Gunnarjem, op. a.) Solskjaerjem izboljšalo vse. Mojega brata pozna še iz rezervne ekipe,"je napredek ekipe svojega mlajšega brata, ki ima pod novim vodstvom še naprej stoodstoten izkupiček, v pogovoru za madridski AS pohvalil nekdanji branilec Saint-Etienna.

'Naši družini je všeč tiki-taka'

28-letni Pogba je na vprašanje, če so v družini navijači Barcelone, odgovoril pritrdilno, a v isti sapi dodal, da bi lahko njegov tri leta mlajši brat v naslednjih letih pristal tudi pri madridskem Realu, ki mu je bil tako kot Barci očitno že nekajkrat blizu.