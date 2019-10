Pogba bo prisilno počival do konca leta

Francoski nogometni zvezdnik Paul Pogba, sicer član angleškega velikana Manchester Uniteda, ki ima poškodovan gleženj, bo z igrišč odsoten vsaj do decembra, je dejal trener rdečih vragov Ole Gunnar Solskjaer. To pomeni, da Pogba ne bo na voljo niti za kvalifikacijski tekmi Francije za euro 2020 proti Moldaviji 14. in Romuniji 17. novembra.

Paul Pogba FOTO: AP Paul Pogba za Manchester United ni igral vse od 30. septembra, ko si je poškodoval gleženj. "Mislim, da ga na igrišču ne bomo videli pred koncem decembra," je dejal Ole Gunnar Solskjaer. "Še nekaj časa mora počivati. Potrebuje čas, da bo popolnoma okreval in se pozdravil, zato menim, da ga še ne bo kmalu nazaj. Morda proti Sheffieldu po reprezentančnem premoru, bolj verjetno pa je, da ga ne bomo videli pred decembrom," je še dejal trener Manchestra.