Matić prevzel odgovornost za poraz, oglasil se je tudi Pogba

'Predstava vseh je bila nespoštljiva' "To, kar smo vsi naredili, niti slučajno ni dobro," je izjavil Pogba. "Izgubiti tekmo je nekaj res slabega, česar si nismo želeli, ko pa smo v bitki za uvrstitev med prve štiri, poleg tega smo izgubili 4:0. Nočem biti nespoštljiv, nisem nespoštljiv do Evertona, a način, na katerega smo igrali, in tudi moja predstava, predstava ekipe, predstava vseh, je bila nespoštljiva. Nismo spoštovali samih sebe, kluba ali navijačev. Ne želim biti preoster z mojimi besedami, a ne želimo izgledati tako, kot smo, ker telesna govorica ni bila dovolj dobra za ta dres."

Najdražji nogometaš Uniteda vseh časov se je po zadnjem sodnikovem žvižgu pogovarjal in si izmenjal dres s tekmecem, medtem ko so nekateri njegovi soigralci s trenerjem Solskjaerjem odšli do tribune z gostujočimi navijači. Pogba se je zdaj z oceno tekme oglasil za Sky Sports.

Visok poraz z Evertonom (0:4) navijači, nogometaši in vsi ostali, ki so tako ali drugače povezani z Manchester Unitedom , še naprej premlevajo. Trener Ole Gunnar Solskjaer se na novinarski konferenci po tekmi ni vzdržal ostrih kritik na račun varovancev, večkrat se je opravičil tudi navijačem, ki so na zob (med drugim) najbolj spet vzeli vezista Paula Pogbaja .

Nogometašev Uniteda se je še posebej ostro lotil nekdanji kapetan kluba Gary Neville, ki je dejal, da je bilo "sramotno" spremljati njihovo predstavo, Solskjaer se je na novinarski konferenci tudi spraševal, če je vsem njegovim varovancem "dovolj mar". 26-letni Pogba je še razkril del Solskjaerjevega govora v slačilnici in dodal, da je s soigralci jezen sam nase.

Pričakuje reakcijo

"Dovolili smo trenerju, da govori, da je govoril njegov štab, povedali pa so resnico. Rekli so, da kar se je zgodilo v tej tekmi, ni spoštljivo do nas samih. Kar smo storili na igrišču ni spoštljivo do soigralcev, do štaba, do ljudi, do ekonoma, do vseh. Do njihovega dela, oni so v nas, v ekipo in v ta klub vložili svoja življenja. A s tem, kar smo prikazali na igrišču, jim nismo vrnili tega veselja, zato pa smo jezni sami nase. Želimo biti boljši, gotovo, in moramo biti. Reakcija mora biti,"je nadaljeval Pogba.

"Rdeči vragi" se lahko navijačem odkupijo že sredi tega tedna, ko na Old Trafford prihaja mestni tekmec Manchester City, ki v boju za naslov potrebuje zmago. Pogba napoveduje, da bo njegovo opravičilo vidno tudi na zelenici "Gledališča sanj".

'Ne moremo igrati tako, kot smo'

"Edini način, da se jim opravičimo, je, da damo vse od sebe na zelenici, ustvarjamo priložnosti, zabijamo gole, se branimo, delamo za ekipo in lahko tudi izgubimo tekme, a z dobro predstavo in ponosom na igrišču. Tako bi se morali opravičiti navijačem, da damo vse od sebe za nas, za klub, za dres, za soigralce in za nas same prav tako, ker je na igrišču vse odvisno od nas, ne moremo pa igrati tako, kot smo," je sklenil Francoz.

Oglasil se je tudi Unitedov srbski vezist Nemanja Matić, ki je dejal, da je bil proti Evertonu sam "največja težava" gostujočega moštva. Pri drugem golu je nekdanji član Benfice in Chelseaja denimo dovolil neoviran strel Gylfiju Sigurdssonu, ki je z okoli 20 metrov natančno zadel ob vratnico Davida de Gee.

Majhen sestanek z velikim učinkom?

"Veliko reči ni šlo po naših željah," je za TV2 dejal Matić. "Kot prvo naš pristop. Mislim, da najizkušenejši fantje, v tem primeru jaz, nismo igrali dobro. Zato ne verjamem, da je potrebno danes kriviti mlade fante. Jaz sem bil največja težava. V takšnih tekmah moraš dobiti bitko na sredini, nato pa lahko ekipa igra boljši nogomet. Tega nismo naredili."

Unitedu so šli na roko minuli konec tedna vsaj rezultati tekmecev v boju za tretje in četrto mesto, saj sta izgubila oba severnolondonska kluba Tottenham in Arsenal. Matić je razkril, da je po tekmi z Evertonom prišlo do "majhnega sestanka", ki je bil po njegovih ocenah zelo produktiven.

"Imeli smo en majhen sestanek. Poskušali se bomo izboljšati v nekaj naslednjih dneh. Imamo veliko tekmo z Manchester Cityjem, zato bomo videli, če bomo pripravljeni. Naj ostane za zaprtimi vrati, a mislim, da je bil sestanek dober,"je še dejal Matić. Otoški mediji poročajo, da je bilo moč glasove iz Unitedove slačilnice na stadionu Goodison Park slišati okoli 30 minut ...

MNUMCI

LESTVICA