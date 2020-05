Bo Pogba kmalu združil moči s Cristianom Ronaldom?

V kolikor pride do omenjene vrnitve Paula Pogbaja v Torino, bomo priča edinstvenemu primeru v moderni nogometni dobi.



Po poročanju časnika L'Equipe je francoski reprezentant že dalj časa nezadovoljen z dosežki moštva z Old Trafforda, zato je svojega agenta, razvpitega Mina Raiolo, zadolžil naj mu poišče novo klubsko okolje. In to bo, kot vse kaže, znova postal Juventus, ki pa bi želel omenjeni prestop izvesti v kombinaciji z menjavo vezista Adriena Rabiota, ki se v Torinu v minuli sezoni nikakor ni znašel.