Pogba navijačem Juveta: Prišel je čas, vidimo se kmalu

Vselej zanesljivi Fabrizio Romano je že pred dvema tednoma sporočil, da je Paul Pogba z Juventus sklenil dogovor, ki bo uraden postal v začetku julija. Prav danes (v petek, op. a.) pa je svetovni prvak s Francijo iz leta 2018 odpotoval v Torino, kjer se bo prestavil starim-novim navijačem.

Za staro damo ja namreč Pogba že igral med letoma 2012 in 2016. in to zelo uspešno. V tem času je postal standardni član začetne enajsterice tako v klubu kot v reprezentanci. Po 177 nastopih, 34 zadetkih in 40 asistencah si je prislužil prestop na Old Trafford za takrat rekordno vsoto 105 milijonov evrov.