Pogba ni več v načrtih Uniteda, bosta z Mbappejem združila moči v Realu?

Odnosi na relaciji Manchester United - Paul Pogba so očitno dosegli najnižjo točko, odkar se je ta francoski reprezentančni vezist pred petimi leti vrnil na Old Trafford iz torinskega Juventusa za vrtoglavih 105 milijonov evrov. Vse glasnejše so zato govorice, da bi naj klubsko vodstvo rdečih vragov zelo resno razmišljalo o prodaji francoskega nogometaša že v zimskem prestopnem roku, kar pa je na drugi strani razveselilo predsednika madridskega Reala.

Florentino Perez si namreč neizmerno želi v garderobo Reala poleg Kyliana Mbappeja zvabiti še kakšno zveneče nogometno ime, ki bi 13-kratnemu evropskemu klubskemu prvaku pomagalo vrniti primat tako na domači kot tudi mednarodni sceni. Španska Marca tako poroča, da je madridski gradbeni mogotec zastrigel z ušesi, ko je informacija o vse večjem nezadovoljstvu klubskih veljakov z Old Trafforda nad odnosom in predstavami Paula Pogbaja pred dnevi ugledala luč sveta. Tedaj naj bi posredoval zelo jasno sporočilo najožjim sodelavcem, da želi čim prej stopiti v stik z nogometaševim agentom, razvpitim Minom Raiolo. Pogbaju pogodba z Manchester Unitedom sicer poteče po zaključku aktualne sezone, na Santiago Bernabeuu pa želijo s francoskim reprezentančnim vezistom v kratkem podpisati predpogodbo, da bi s tem preprečili preostalima najresnejšima interesentoma - torinskemu Juventusu in Paris Saint Germainu -, da bi se resneje vmešala v prestopno igro. icon-expand Paul Pogba se je znašel na naslovnicah britanskih in francoskih medijev, ki poročajo o nezadovoljstvu v taboru Manchester Uniteda nad njegovimi predstavami, zaradi česar naj bi klubski veljaki z Old Trafforda razmišljali o prodaji francoskega reprezentanta že v zimskem prestopnem roku. FOTO: AP Pogba je z nekaj zadnjimi nespametnimi dejanji izgubil še zadnje trohice potrpljenja Unitedovega klubskega vodstva in navijačev. Sodu je izbil dno neumen prekršek za neposredni rdeči karton na ligaškem derbiju z Liverpoolom (0:5), zaradi česar je s strani angleške nogometne zveze prejel tri tekme prepovedi igranja. Za nameček pa se je na zadnji reprezentančni akciji še poškodoval, tako da je zanj prvi del sezone praktično že končan. "Pri Unitedu so gojili (pre)visoka pričakovanja ob Pogbajevi vrnitvi iz Juventusa, a dejstvo je, da jih nogometaš tega kova ni uspel upravičiti. Sploh pa, če vzamemo v zakup njegovo plačo v višini 12 milijonov evrov," poročajo otoški mediji, ki so prepričani, da tudi Pogba ne bi imel nič proti zamenjavi klubskega okolja. "Uprava Uniteda se posledično nagiba k čim prejšnji prodaji nogometaša, da bi s prestopom lahko še kaj zaslužila," še pišejo na Otoku. Real na drugi strani torej ne skriva ambicij po angažiranju Paula Pogbaja v najkrajšem možnem času. Če bi Perezu uspelo pripeljati na Santiago Bernabeu tako Mbappeja kot tudi Pogbaja, bi madridski beli v naslednji sezoni lahko računali na nov "atomski" (napadalni) trojček na čelu z izkušenim Karimom Benzemajem. Kako se bo vse skupaj razpletlo, pa bo potrebno počakati še vsaj mesec in pol, ko se bo zimsko prestopno kolesje zares zagnalo.