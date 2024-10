Pogba o prepovedi igranja zaradi dopinga: Nisem goljuf

"To nisem jaz, nisem goljuf," pravi Pogba, ob tem pa dodaja: "Sem oseba, ki ljubi ta šport, ljubim igro in nikoli ne bi goljufal. Rad zmagam pošteno. Slabo sprejemam poraze, toda nisem goljuf."

Francoski vezist je v vrste stare dame prestopil avgusta 2012 in julija 2022, v obeh primerih, ko mu je potekla pogodba z Manchester Unitedom. Njegovo drugo obdobje v Torinu je bilo povsem drugačno kot tisto prvo. Krojile so ga poškodbe, nato pa še ta škandal z dopingom.

"Vsekakor je nekaj odgovornosti na meni, da sem vzel ta dodatek. Nisem preverjal, saj mi je to priporočil profesionalec za te stvari. Če moram biti za to kaznovan, naj bom, ampak ne štiri leta," je dejal Pogba.

31-letnik ima sicer z Juventusom sklenjeno pogodbo do poletja 2026. "Rad bi se le vrnil na igrišča, katerakoli. Sprva z Juventusom. Želim si trenirati s soigralci. Težko je biti sam in si podajati žogo s steno. Moj glavni cilj je, da se vrnem na trening z ekipo, sem pripravljen za igro in na igrišču počnem to, kar me veseli."