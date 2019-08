Pogba ostaja v Unitedu, Solskjaer: O tem ni dvoma!

Nogometni časniki so ga povezovali predvsem s prestopom v Madrid, ob odsotnosti Pogbaja na zadnji tekmi v Cardiffu so govorice postale še nekoliko glasnejše. Francoz namreč ni odpotoval na tekmo z AC Milanom, ki so jo rdeči vragi dobili po enajstmetrovkah. Razlog za odsotnost naj bi bila bolečina v hrbtu, številni pa so bili prepričani, da gre le za obupan poskus pritiska na United. Nove špekulacije je že v kali zatrl Ole Gunnar Solskjaer, ki je sam predlagal Francozu, da ostane doma.

"V naslednjih dneh se nam bo že pridružil na treningu. Ni poškodovan, imel je le hude bolečine, zato nismo želeli ničesar tvegati. Za tekmo s Chelseajem bo že nared,"je sedmi sili zaupal Norvežan. Ob tem je trener Uniteda zanikal tudi govorice o prestopu, na vprašanje o tem, če bo Pogba tudi v novi sezoni član vragov pa odgovoril: "O tem ni dvoma!"