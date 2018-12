Pogba podeljeval 'petke' in vpil: Mislil je delati budalo iz mene

Odhod Joseja Mourinha s trenerske klopi 'rdečih vragov' je še naprej glavna tema na nogometnem Otoku. Tako iz ure v uro v javnost prihajajo nove pikantne podrobnosti 'slavja' določenih nogometašev Manchester Uniteda, ki ne skrivajo zadovoljstva po Portugalčevem odhodu z Old Trafforda.



Med njimi prednjači francoski reprezentančni vezist Paul Pogba, ki naj bi po navedbah britanskega tabloida The Sun le nekaj minut po uradni naznanitvi kluba o odhodu Joseja Mourinha začel podeljevati 'petke' in vpiti na ves glas: "Mislil je, da bo ščuval navijače proti meni, a mu to na njegovo veliko žalost ni uspelo. Od mene je ves čas delal budalo, toda na koncu je spoznal, da je imel opravka z za***anim tipom."