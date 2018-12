Neville komentiral Pogbajevo objavo: 'Tudi ti se poberi!'

Trener Totttenhama Mauricio Pochettino naj bi bil favorit za prihod na Old Trafford, kjer pa nameravajo do konca sezone ustoličiti začasnega trenerja. A pogajanja s prvim možem Tottenhama Danielom Levyjem ne bodo lahka, Pochettino v pogodbi namreč nima odkupne klavzule. Omenja se tudi nekdanji branilec Uniteda Laurent Blanc, ki se je leta 2016 poslovil od Paris Saint-Germaina in je od tedaj brez ekipe. Brez ekipe je od poletja tudi Zinedine Zidane, ki je zapustil Real Madrid in bil v zadnjih mesecih večkrat omenjen kot morebitni Mourinhov naslednik.