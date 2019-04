Pogba se ne zmeni za kritike: Govorijo lahko, kar želijo

Statistika pravi, da Paul Pogba preživlja eno najboljših sezon svoje kariere. Za Manchester United je v vseh tekmovanjih na 45 tekmah dosegel kar 16 zadetkov in dodal še 11 asistenc. Nedavno je bil za svoje predstave nagrajen z mestom v idealni enajsterici iztekajoče se sezone v Premier League. Kljub temu pa mnogi nogometni strokovnjaki trdijo, da je prav Francoz glavni krivec za blede predstave 20-kratnih angleških prvakov. Nekdanji kapetan rdečih vragov Roy Keane pred dnevi ni zanikal Pogbajevega talenta, a Irca moti predvsem Francozov odnos do soigralcev:"Samo poglejte njegovo govorico telesa. Kolikokrat se ne vrne v obrambo in namesto tega nezadovoljno krili z rokami? To je velik problem za Manchester United."



26-letnik je po tekmi s Chelseajem, ki se je končala z 1:1, moral odgovarjati tudi na vprašanja, kaj poreče glede kritik nekaterih otoških legend. Poleg Keana je pred dnevi o problematiki Manchester Uniteda govoril tudi dolgoletni Liverpoolov igralec Graeme Souness, ki prav tako ni skoparil s kritikami na Pogbajev račun. "Kritike s strani televizijskih analitikov? S tem se ne obremenjujem. Plačani so, da govorijo," je v zanj presenetljivo mirnem slogu izjavil Pogba. Francoz je povedal še, da je z mislimi osredotočen samo na predstave na igrišču: "Govorijo lahko, kar želijo, saj so za to plačani. Jaz svojo plačo zaslužim na igrišču. Plačan sem, da se borim za svojo ekipo, kar vedno znova poskušam. To je vse."



Manchester United je pred zadnjima dvema krogoma vPremier Leaguena šestem mestu, s tremi točkami zaostanka za četrtim Chelseajem. Do konca sezone rdeče vrage čakata na papirju lahka nasprotnika. Huddersfield in Cardiff City bosta prihodnjo sezono bržkone nastopala v drugi angleški ligi, a bo četa Oleja Gunnarja Solskjaerja za uvrstitev v Ligo prvakov poleg dveh zmag potrebovala še zvrhano mero sreče.