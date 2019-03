Pogba še vedno razmišlja o odhodu? Sanje vsakega so, da nekoč zaigra za Real

Ko je bil Jose Mourinhoše trener Manchester Uniteda, se je zdelo, da je le še vprašanje časa, kdaj bo Paul Pogbazapustil Old Trafford. Ni ravno skrbno varovana skrivnost, da se Francoz in Portugalec nista najbolje razumela in da proti koncu Mourinhove ere pri rdečih vragih, skoraj niste več spregovorila besede.

Pod vodstvom še vedno začasnega trenerja Oleja Gunnarja Solskjaerja je Pogba, ki je julija lani s Francijo osvojil tudi naslov svetovnega prvaka, doživel pravi preporod. Postal je eden ključnih nogometašev 20-kratnih angleških prvakov in je eden najbolj zaslužnih, da so se rdeči vragi pod vodstvom Norvežana ponovno vmešali v boj za najvišja mesta v angleški Premier League, še vedno pa so v igri tudi v Ligi prvakov, kjer jih v četrtfinalu čaka obračun z Barcelono.

POGBA

Kljub boljšim rezultatom, pa očitno Pogba še vedno ni pripravljen podaljšati pogodbe z Unitedom. 26-letni vezist se je na Old Trafford vrnil avgusta 2016, za takrat rekordnih 105 milijonov evrov, trenutna pogodba pa ga s klubom veže do poletja 2021. Vsaj zaenkrat pa nič ne kaže, da bi lahko sodelovanje tudi podaljšal. Na reprezentančnem zboru pred kvalifikacijami za evropsko prvenstvo, ki bo leta 2020 potekalo po celi Evropi, je celo namignil, da bi lahko v prihodnosti zaigral za madridski Real.

"Velikokrat sem vam že to povedal. Igrati za Real Madrid so sanje vsakega nogometaša. To je eden največjih klubov na svetu," je uvodoma dejal Pogba, ki ga očitno 'mika' selitev Real predvsem zaradi dejstva, ker se je na klop kraljevega kluba vrnil njegov rojak Zinedine Zidane, ki je klub popeljal do zgodovinskih treh zaporednih naslovov v elitni Ligi prvakov. "Vrnil se je Zidane in to je trener, s katerim želi sodelovati vsak nogometaš. Toda trenutno sem v Manchestru in ne vem, kaj me čaka v prihodnosti. Trenutno sem član Manchester Uniteda in sem vesel, da sem tukaj," je sicer za konec dejal Pogba, a z uvodnimi izjavami povedal več kot dovolj.