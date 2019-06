Se Pogba po treh letih vrača v Torino? Če vprašate Cristiana Ronalda ...

Predstavniki torinskega Juventusa ne vidijo težav v višini odškodnine, ki jo za odkup Paula Pogbaja zahteva njegov trenutni delodajalec Manchester United. Ta naj bi po poročanju britanskih in španskih medijev, ki jih med drugim povzemajo tudi hrvaške Sportske novosti, znašala 150 milijonov evrov, ki jih predsednik Reala Florentino Perez niti v sanjah ni pripravljen plačati.



Čeprav je bilo zanimanje povratnika na klop galaktikov Zinedina Zidana za usluge francoskega vezista ogromno, pa to očitno ni bilo dovolj za gradbenega mogotca na čelu 13-kratnih evropskih klubskih prvakov, ki mu veliko bolj 'diši' možnost prihoda napadalno usmerjenega vezista letošnjega finalista elitne Lige prvakov Tottenhama Christiana Eriksna. Španski mediji so že večkrat izpostavili, da Perez nima pretirano visokega mnenja o Pogbaju, ki je po njegovem mnenju precenjen. Ko so v Torinu izvedeli, kakšne načrte imajo na Santiagu Bernabeuu, so po nagovoru prvega zvezdnika moštva Cristiana Ronaldastopili v akcijo in pokazali velik interes za vrnitev svetovnega prvaka s francosko izbrano vrsto na Allianz stadion.