Pogba v odmevnem intervjuju razkril: Mourinho se je zarotil proti igralcem

Joseju Mourinhu na klopi Tottenham grozi celo to, da bo v prihodnji sezoni ostal brez evropskih tekmovanj. Po 31 krogih angleške Premier League Spurs zasedajo šele sedmo mesto. Že so izpadli tudi iz Lige Evrope, kjer so senzacionalno klonili proti zagrebškemu Dinamu.

Ta je opisal, kako se je odličen odnos s Portugalcem praktično čez noč skrhal. "Nekoč sem imel odličen odnos z Mourinhom, vsi so to videli, naslednji dan pa več ne veš, kaj se je zgodilo," je presenetil Pogba. "To je čudna stvar, ki sem jo imel z Mourinhom, a vam je niti ne morem razložiti dobro, saj niti sam ne vem," je nadaljeval francoski vezist, ki se je pod vodstvom Portugalca kar naenkrat znašel na stranskem tiru. Ni edini, ki se mu je to zgodilo v dolgoletni Mourinhovi karieri, v Realu je 'nastradal' Iker Casillas , ki ga je Portugalec po takratnem pisanju španskih medijev imel za 'prenašalca' informacij iz kluba.

"Kar imam zdaj z Olejem, je nekaj drugačnega. On se ne bi postavil naproti igralcem," je v intervjuju za Sky Sports , ki danes pretresa angleško nogometno javnost, dodal Paul Pogba . "Mogoče jih Ole ne bi izbral, toda ne bi jih postavil na stran in se obnašal, kot da ne obstajajo. To je razlika med Mourihnom in Olejem," je nadaljeval Pogba.

"Morda Olejeve metode dela učinkujejo, ker je nekoliko bliže ljudem," je še ugibal Pogba. "Vsak trener ima svoj način treniranja in obravnave nogometašev in kot igralec se moraš temu prilagoditi. Včasih ti to ustreza, včasih pač ne,"je še razložil Pogba, ki je spregovoril tudi o vidnem napredku Luka Shawa. "Ole je Luku zelo pomagal. Za Luka je bila pod Mourinhom težavna sezona, zdaj pa je dokazal svojo kvaliteto, ki jo je vedno imel in si pridobil zaupanje trenerja," je podčrtal Pogba, ki se je z rdečimi vragi sinoči prek španske Granade uvrstil v polfinale Lige Evropa.

Dotaknil se je tudi zadnjega derbija s Tottenhamom, ki so ga rdeči vragi v Londonu dobili s 3:1, Mourinho je tako znova izgubil proti nekdanji ekipi."Zmagali smo tekmo, on jo je izgubil in seveda ni želel govoriti o tekmi. Raje govori o očetu nekoga, to je to, kar počne. Vsi ga poznajo, to je tipičen Mourinho," se je pridušal Pogba.