Pogba zahteva več kot pol milijona na teden

Čeprav ima Paul Pogba dogovor z rdečimi vragi sklenjen še za naslednji dve sezoni, si uprava kluba na čelu z Edom Woodwardom čim prej želi skleniti podaljšanje. S tem bi se seveda izognila zapletom glede igralčeve prihodnosti, kar se trenutno dogaja v primeru španskega vratarja Davida De Gee, za katerega še vedno ni jasno, ali bo na Old Traffordu ostal tudi v prihodnje.

Po poročanju angleškega tabloida The Sun bi se lahko pogajanja v zvezi z novo Pogbajevo pogodbo konkretno zavlekla. Francoski reprezentant naj bi namreč zahteval vrtoglavih 582 tisoč evrov tedenske plače. Pogba sicer po trenutnem dogovoru na teden prejema nekaj manj kot 340 tisoč evrov.

Nova pogodba bi lanskega svetovnega prvaka postavila ob bok Alexisu Sanchezu, ki po navedbah The Suna na Old Traffordu prejema 588 tisočakov na teden. Zloglasni Pogbajev agent Mino Raiola se zaveda, da za usluge njegovega varovanca na trgu vlada izjemno zanimanje, zato se je z vodstvom kluba pripravljen konkretno pogajati, so še zapisali na spletni strani enega najbolj branih otoških medijev. V upravi Manchester Uniteda naj bi za Pogbaja pripravljali 3-letno podaljšanje, ki bi ga na klub vezalo do leta 2024.

lestvica