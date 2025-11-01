Pogba zopet poškodovan, na debi bo moral še počakati

Monaco v soboto ob 19.00 čaka domača tekma proti novincu v Ligue 1, Paris FC. Rdeče-beli pa zopet ne bodo morali računati na svojo najbolj odmevno okrepitev poletnega prestopnega roka, Paula Pogbaja. Francoz si je namreč na treningu, dan pred tekmo, lažje poškodoval gleženj in bo odsoten še vsaj dva tedna. To pomeni, da bo moral na svoj debi med francosko elito počakati do konca novemberskega reprezentančnega premora.
Pogbaja poškodbe pestijo že celotno kariero. Nekdanja rekordna okrepitev angleškega Manchester Uniteda se je leta 2022 vrnil v Juventus, kjer se je pred dobrim desetletjem predstavil nogometnemu svetu. Francoz se je v Italijo vrnil po bolj kot ne klavrnih šestih letih v Manchestru. Kljub neoporečnemu talentu in veliko dobrim predstavam so ga v Angliji nenehno spremljale poškodbe in pritisk njegove odškodnine. Rdeči vragi so za njegove usluge Juventusu leta 2016 plačali kar 105 milijonov evrov.
Ob svojem povratku v Torino pa je Francoz za staro damo zbral zgolj dvanajst nastopov. V sezoni 22/23 so ga znova bremenile poškodbe, zaradi katerih je izpustil kar 47 tekem. V začetku naslednje sezone se je njegovo zdravstveno stanje malenkost izboljšalo, vendar ga je z igrišč kmalu odnesla obtožba o uporabi dopinga. V škandalu, ki je pretresel italijanski nogometni svet, je bila Pogbaju najprej izrečena prepoved igranja nogometa za štiri leta. Kazen je bila kasneje sicer znižana na osemnajst mesecev, vendar je bilo jasno, da je bilo Francozove zgodbe pri Bianconerih konec.
V začetku letošnje sezone se je pridružil Monacu. V upanju na oživitev svoje nogometne kariere se je Pogba zadnje tri mesece držal rigoroznega programa treningov. Kljub temu pa njegovo telo očitno še ni pripravljeno za povratek na zelenice. Francoz je zadnjo profesionalno tekmo nogometa odigral septembra 2023, na gostovanju proti Empoliju. "Čakamo še na potrditev o resnosti poškodbe, upamo, da bo okrevanje trajalo dva tedna. Seveda smo vsi izredno razočarani," je o ponovni poškodbi Pogbaja dejal trener Monaca, Sebastien Pocognoli.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.