Pogba zopet poškodovan, na debi bo moral še počakati

Monaco v soboto ob 19.00 čaka domača tekma proti novincu v Ligue 1, Paris FC. Rdeče-beli pa zopet ne bodo morali računati na svojo najbolj odmevno okrepitev poletnega prestopnega roka, Paula Pogbaja. Francoz si je namreč na treningu, dan pred tekmo, lažje poškodoval gleženj in bo odsoten še vsaj dva tedna. To pomeni, da bo moral na svoj debi med francosko elito počakati do konca novemberskega reprezentančnega premora.

Pogbaja poškodbe pestijo že celotno kariero. Nekdanja rekordna okrepitev angleškega Manchester Uniteda se je leta 2022 vrnil v Juventus, kjer se je pred dobrim desetletjem predstavil nogometnemu svetu. Francoz se je v Italijo vrnil po bolj kot ne klavrnih šestih letih v Manchestru. Kljub neoporečnemu talentu in veliko dobrim predstavam so ga v Angliji nenehno spremljale poškodbe in pritisk njegove odškodnine. Rdeči vragi so za njegove usluge Juventusu leta 2016 plačali kar 105 milijonov evrov.