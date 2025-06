Pogodba podpisana: Bijol zapušča Italijo in odhaja v Anglijo

Jaka Bijol je podpisal pogodbo z Leeds Unitedom in uradno postal novi član angleškega prvoligaša. Posel je sklenjen, prestop je potrjen – "here we go", kot je zapisal Fabrizio Romano. Kmalu bo vse tudi uradno potrjeno. Leeds je za prestop slovenskega nogometaša Udineseju odštel 22 milijonov evrov, kar ta prestop uvršča na drugo mesto med najdražjimi v zgodovini slovenskega nogometa.