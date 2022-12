Pogovor z Damirjem Skomino: sojenje na mundialu, izolska zgodba in nova kariera

Pred začetkom izločilnih bojev svetovnega prvenstva v Katarju smo se že včeraj pogovarjali z najboljšim slovenskim nogometni sodnikom vseh časov, Damirjem Skomino. Pogovor ekskluzivno objavljamo danes.

"Zelo uživam" 46-letnik iz Kopra je lani končal svojo sodniško pot, a kot številni kolegi iz njegovega poklica, pa tudi nogometaši, enostavno ne more iz svoje kože. Kolikor mu čas dopušča, spremlja tudi aktualno prvenstvo najboljših na svetu. Sam priznava, da se težko izogne spremljanju dvobojev na svoj način, saj njegovo ostro oko pogosto zaide tudi proti sodniškim ekipam: "Zelo uživam, seveda pa pogledam najprej tako, da vidim kaj so trendi, kaj se dogaja kakšne so novosti in pa seveda tudi še vedno ta sodniški del pogledam, poklicna deformacija, po tolikih letih me to še vedno zanima." Beseda je preprosto morala nanesti tudi na enormne dodatke ob koncu polčasov, oziroma nadoknadenje časa, kakor se raje izrazio sodniki. Ta mundial je v tem pogledu zares nekaj posebnega, ni pa to nujno slaba stvar meni glavni sodnik finala lige prvakov iz leta 2019: "To je nadoknada izgubljenega časa...svetovno prvenstvo je največji v našem športu...se mi zdi zelo prav, da se ponudi prilika...se mi zdi ta trend zelo pozitiven, da se izgubljeni čas nadoknadi." Skomini se zdi ta način pravilen, saj se po njegovem mnenju tudi igralci zavedajo, da bo kljub zavlačevanju ves čas nadoknaden. Pohvalil je delo sodnikov na dosedanjem delu tekmovanja, sicer pa je pograjal tudi nekatere napake, zlasti na tekmi Belgije in Kanade v skupinskem delu, ter razložil delovanje VAR-a v teh situacijah. Dotaknil se je tudi debija ženske sodniške ekipe na svetovnih prvenstvih, čast glavne delivke pravince na tekmi Kostarika - Nemčija, je pripadla Francozinji Stephanie Frappart, ki jo je Primorec tudi pohvalil, a izpostavil, da je potrebno pri izboru gledati na kvaliteto, ne na spol.

Izolska zgodba zaključena, razočaranje ostaja Beseda je nanesla tudi na zgodbo, ki jo je Damir Skomina ambiciozno začel nemudoma po uradnem zaključku sodniške poti in sicer je prevzel NK Izola, cilji in načrti pa so bili veliki, saj je Koprčan s kvalitetnim in trdim delom nekdanjega prvoligaša želel vrniti na stara pota, a zalomilo se je že zelo kmalu. Po nekaj mesecih se je odločil spregovoriti tudi o tem, kar se je dogajalo med njegovim časom na čelu slovenskega tretjeligaša: "Prav je da to razložim. Predolgo sem bil v vrhunskem športu, kjer sem doživel največ, kar se v profesionalizmu da...vedel sem, da se spuščam nizko. Največji razlog, da sem zadevo opustil, ker so bile zadeve nevzdržne. Nisem si več predstavljal nove sezone po nekih praznih obljubah ljudi z občinske uprave, da se bodo stvari uredile...politika me nikoli ni zanimala, verjetno sem bil naiven, ker nisem postavil določenih zahtev...ta občinska uprava je enostavno bila s figo v žepu." Zdaj že nekdanji predsednik NK Izola je razkril obljube o osvetlitvi igrišč, novih terenih z naravno travo ter se spomnil nogometašev, ki so ga po njegovih besedah želeli izsiljevati za plačilo kljub slabim rezultatom. Meni, da v Izoli pogojev za nogomet trenutno praktično ni.

icon-expand Damir Skomina FOTO: 24UR