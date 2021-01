Abraham zagotovil zmago Chelseaju

Londončani so zanesljivo opravili svojo nalogo na poti v osmino finala FA pokala. Za zmago je praktično sam poskrbel 23-letni Tammy Abraham, ki je dosegel "hat-trick", gole je dosegel v 7., 14. in 74. minuti. Izid je v prvem polčasu na 2:1 znižal Clark, a to je bil edini gol za Luton Town. V 86. minuti je za povišanje vodstvo priložnost iz enajstmetrovke zapravil Timo Werner.

Zmaga je pomembna tudi za trenerja Chelseaja Franka Lamparda, ki je v zadnjem obdobju na udaru kritik zaradi številnih porazov. Naslednji tekmec Londončanov v tem tekmovanju je Barnsley.