'Vragi' na prvi poraz pod Solskjaerjem odgovorili s pokalno zmago na Bridgeu

Manchester United si je kot zadnji zagotovil četrtfinalno vozovnico v pokalu FA, potem ko so varovanci Oleja Gunnarja Solskjaerjapo prvem porazu pod Norvežanovim vodstvom, ki so ga utrpeli na prvi tekmi osmine finala Lige prvakov proti Paris Saint-Germainu, odgovorili z enakim izidom, ki je sredi minulega tedna razočaral Old Trafford. Na dvoboju trenerjev, ki se na vse kriplje trudita, da bi tudi v prihodnji sezoni vodilka trenutni ekipi, je krajši konec potegnil Chelseajev Italijan Maurizio Sarri, ki je po nizu slabih rezultatov v novem letu zdaj pod še hujšim pritiskom.

TEKMA

Modri so sicer obračun odprli bolje, toda United je z dvema goloma v prvem polčasu Londončane hitro potisnil v brezizhoden položaj. Pedro Rodriguezje iz Sergia Romerav enem prvih napadov iztisnil zelo dobro obrambo, medtem ko je Gonzalo Higuainna oddaljenejši vratnici zgrešil z glavo po predložku Cesarja Azpilicuete. Vse se je obrnilo na glavo z nenadnim golom Anderja Herrere, ki je po predložku Paula Pogbaja ušel rojaku Marcosu Alonsuin matiral še enega Španca na zelenici, vratarja Kepo Arrizabalago.

Pogba je tik pred polčasom povišal na 2:0, ko je začel akcijo s podajo na bok do Marcusa Rashforda, ta pa ga je v zameno zaposlil z izvrstnim predložkom za neoviran strel z glavo. Chelseajevi nogometaši in navijači so imeli kar nekaj pripomb na delo sodnika Kevina Friendain pomočnikov v drugem polčasu, ko je želel glavni sodnik že pokazati izključujoči drugi rumeni karton nekdanjemu Chelseajevemu nogometašu v manchestrskih vrstah, Nemanji Matiću, a si je premislil, potem ko je Srb nepremišljeno zrušil kolega iz vezne vrste N'Goloja Kanteja. Chelseaju nikakor ni uspelo zabiti gol priključka, s tribun pa so se proti koncu tekme slišali že zelo glasni pozivi k slovesu trenerja Sarrija.

Izidi 5. kroga pokala FA:

Chelsea ‒ *Manchester United 0:2 (0:2)

Herrera 31., Pogba 45.

POSTAVI

Že odigrano:

Newport County ‒ Manchester City 1:4 (0:0)

Amond 88.; Sane 51., Foden 75., 89., Mahrez 90.

POSTAVI

Queens Park Rangers ‒ Watford 0:1

Brighton & Hove Albion ‒ Derby County 2:1

AFC Wimbledon ‒ Millwall 0:1

Bristol City ‒ Wolverhampton Wanderers 0:1

Doncaster Rovers ‒ Crystal Palace 0:2

Swansea City ‒ Brentford 4:1