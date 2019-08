Pokal: Maribor na Bonifiko, Olimpija bo gostila Velenjčane

Na sedežu Nogometne zveze Slovenije so opravili z žrebom drugega kroga pokala Slovenije. Dvanajstim klubom, ki so bili uspešni v prvem krogu tekmovanja, so se pridružili Maribor, Mura, Domžale in branilka naslova Olimpija.

Pokalno lovoriko branijo nogometaši ljubljanske Olimpije, ki so v majskem finalu na celjskem stadionu Z'dežele premagali večne rivale iz Maribora (2:1). FOTO: Damjan Žibert Žreb kroglic je poskrbel, da bodo že v drugem krogu trije prvoligaški obračuni. Sežanski Tabor bo gostoval pri trenutno vodilnem slovenskem prvoligašu Aluminiju, ljubljanska Olimpija, sicer branilka naslova, bo gostila velenjski Rudar, Mura pa se bo v Kranju pomerila s Triglavom. Majski poraženi finalist Maribor odhaja na koprsko Bonifiko, kjer ga bo v vrstah FC Kopra pričakal tudi stari znanec Dare Vršič, Domžalčani bodo gostovali v Goriških Brdih pri NK Brda, Celjani pa se bodo pomerili s Tolminom, ki je edini tretjeligaški predstavnik med šestnajsterico klubov. V dveh drugoligaških obračunih se bodo za napredovanje udarili Lendavčani in Krčani ter Radomljani in Novogoričani. Tekme drugega kroga pokala Slovenije bodo 11. ali 18. septembra.