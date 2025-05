Pokal nestrpno čaka na novega 'lastnika', PSG-jeva slačilnica še ni pripravljena

Ekipa POP TV in 24ur.com se na prizorišču sobotnega finala Lige prvakov mudi že od srede. Obilico časa za pripravo na glavni dogodek smo izkoristili tudi za obisk slačilnic, v katerih bosta trenerja Interja in PSG-ja pripravljala svoji moštvi. Organizatorji so nam namenili tudi čas s slovitim pokalom, čeprav so nas vztrajno preganjali, saj je vsaka minuta pred sodnikovim prvim žvižgom skrbno načrtovana. Finale Lige prvakov si boste lahko v soboto v živo ogledali na POP TV in VOYO, z bogatim studijskim delom začnemo ob 20.00.