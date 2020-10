Olimpija šele po izvajanju 11-metrovk izločila Brežice

Po Mariboru sta si v sredo četrtfinale nogometnega pokala Pivovarna Union priigrala še Kalcer Radomlje in Olimpija. Ljubljanska Olimpija je igrala v gosteh v Brežicah in se znašla v precejšnjih težavah v 73. minuti, ko je svoj tretji zadetek na tekmi dosegel Ester Sokler, ki je bil uspešen še v 31. in 66. minuti. Takrat so domačini vodili s 3:1, pri Olimpiji je dotlej zadel le Ante Vukušić (29.). V 79. in 87. minuti pa sta Andres Vombergarin Miral Samardžićposkrbela za izenačenje in podaljšek potem ko je izkušeni Jeseničan z izjemnim golom s "polškarjicami" odločil že nedavni domači obračun z državnim prvakom Celjem (1:0).

V podaljšku golov ni bilo in sledile so enajstmetrovke. Domači se niso izkazali pri tem in zapravili vse štiri strele z bele pike, tri obrambe je vknjižil nekdanji član brežiških posavskih rivalov iz Krškega Žiga Frelih, medtem ko so Ljubljančani izkoristili dva od štirih poskusov za napredovanje v četrtfinale. Prvoligaš CB24 Tabor Sežana je zgodaj popoldne gostoval pri vodilni ekipi druge lige Kalcerju iz Radomelj in po golih Kevina Grobryjav tretji in Mihe Hladav 41. minuti vodil že z 2:0. Gal Primcin Gašper Petekpa sta v 52. in 55. minuti izid izenačila. Za popoln preobrat in uvrstitev v četrtfinale pa je v 83. minuti poskrbel Sacha Varga.

Na Bonifiki pa sta se udarila prvoligaša Koper in Aluminij, po podaljšku je zmagal prvi s 3:1. Juš Štusejje goste popeljal do vodstva v 38. minuti, v 48. pa je izenačil Dare Vršič. S tem izidom se je tudi končal redni del, v 117. minuti pa je Primorcem četrtfinale prinesel Ivan Borna Jelić Balta. Piko na i je v prvi minuti dodatka k podaljšku postavil še Stefan Stevanović.

Izvršni odbor Nogometne zveze Slovenije je ravno v sredo sprejel nekatere spremembe za pokalno tekmovanje, sicer vezane na trženje pravic v sezoni 2020/21. Zmagovalec pokala bo dobil 60.000 evrov in 10.000 evrov v brezplačnih izdelkih, poraženec v finalu pa 10.000 evrov in 10.000 evrov v brezplačnih izdelkih.

Izidi osmine finala Pokala Pivovarna Union:

Koper* ‒ Aluminij 3:1 (0:1) (podaljšek)

Vršič 48., Jelić Balta 117., Sevanović 120.; Štusej 38.

Brežice Terme Čatež ‒ *Olimpija Ljubljana 3:3 (1:1) (enajstmetrovke 0:2)

Sokler 31., 66., 73.; Vukušić 29., Vombergar 79., Samardžić 87.

Kalcer Radomlje* ‒ CB24 Tabor Sežana 3:2 (0:2)

Primc 52., Petek 55., Varga 83.; Grobry 3., Hlad 40.

- že odigrano:

Rudar Velenje ‒ *Maribor 0:3 (0:0)

Martinović 54., Tavares 79., Mlakar 90.

- prestavljeno:

Nafta 1903 ‒ Fužinar

Triglav ‒ Celje