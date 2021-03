Pokal Slovenije: Domžalčani in Celjani v četrtfinalu

Domžale in Celje so se kot zadnji prebili v četrtfinalu pokala Pivovarne Union. Nogometaši iz Domžal so danes v Prekmurju premagali Beltinčane s 3:0, Celjani pa so bili na Gorenjskem boljši od Kranjčanov z 2:1. V četrtfinale so se že prej prebili Maribor, Kalcer Radomlje, Olimpija, Koper, Drava in Nafta 1903.

icon-expand Matej Podlogar FOTO: Miro Majcen Do zdaj največje presenečenje je pripravila Drava, ki je oktobra z 2:0 izločila branilko naslova Muro. Maribor je s 3:0 izločil velenjski Rudar, Radomlje so bile s 3:2 boljše od sežanskega Tabora, Olimpija je z 2:0 premagala Brežice, Koper s 3:1 Aluminij, v sredo pa je Nafta premagala Fužinar s 3:2. Letošnji zmagovalec pokala bo dobil 60.000 evrov in 10.000 evrov v brezplačnih izdelkih, poraženec v finalu pa 10.000 evrov in 10.000 evrov v brezplačnih izdelkih. Izidi, osmina finala:

Rudar Velenje - *Maribor 0:3 (0:0)



*Kalcer Radomlje - CB24 Tabor Sežana 3:2 (0:2) Brežice Terme Čatež - *Olimpija Ljubljana 0:2 (1:1, 3:3) - 11 m *Koper - Aluminij 3:1 (0:1, 1:1) *Drava - Mura 2:0 (0:0) *Nafta 1903 - Fužinar Vzajemci 3:2 (2:2) Beltinci Klima Tratnjek - *Domžale 0:3 (0:2) Triglav - *Celje 1:2 (1:2) * Opomba: ekipe, označene z zvezdico (*), so se prebile v četrtfinale icon-expand