Pokal Slovenije: Domžale tesno premagale Muro

Za prvo spremembo na semaforju so poskrbeli gostje iz Murske Sobote, ko je v 18. minuti z roba kazenska prostora zadel Nino Kouter. Za izenačenje v prvem polčasu je v 32. minuti po podaji iz kota in strelu z glavo s svojim prvim golom v dresu Domžal poskrbel Nikola Vujadinović. V nadaljevanju so gledalci videli še tri zadetke. V 57. minuti je Tonči Mujan z leve strani natančno podal v sredino in Mateju Podlogarjuiz bližine ni bilo težko zadeti, v 76. minuti je za rumene zadel še Slobodan Vuk. Svoje priložnosti so imeli tudi gostje, dve lepi Kouterja je ubranil Grega Sorčan, v sodnikovem dodatku so nogometaši Mure stresli vratnico, so pa svojo priložnost za drugi zadetek izkoristili le malo pozneje. V 94. minuti je Vujadinović zaradi drugega rumenega kartona moral predčasno v slačilnico, Luka Bobičanec je izvedel prosti strel in za končni izid 2:3 je z glavo zadelLuka Šušnjara.

Povratne tekme bodo 29. in 30. oktobra.

Izidi, četrtfinale, 1. tekme:

Aluminij- Koper 1:0 (0:0)

Nafta 1903 - Rudar Velenje 2:1 (1:0)

Celje - Kalcer Radomlje 1:1 (1:0)

Domžale- Mura 3:2 (1:1)