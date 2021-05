Olimpija po izvajanju enajstmetrovk do pokalne lovorike

Nogometašice ljubljanske Olimpije so zmagovalke ženskega pokalnega tekmovanja. V finalu v Kopru so Ljubljančanke, ki so osvojile svoj prvi pokalni naslov, po kazenskih strelih premagale devetkratnega prvaka Nona Pomurja Beltince. Po rednem delu je bilo 1:1, pri kazenskih strelih pa so bile s 5:3 boljše igralke Olimpije. Špela Kolblje v 50. minuti Pomurke, sicer tudi državne prvakinje, popeljala v vodstvo, v 84. minuti pa so Ljubljančanke, drugouvrščene v prvenstvu, izenačile prek Zale Vindišar. Tik pred koncem rednega dela je lepo priložnost za Pomurje zapravila Neli Hofman, tako da so sledili kazenski streli.

Pri teh je edini strel zgrešila Špela Rozmarič, ki je zadela prečko, odločilni strel pa je v četrti seriji za nezgrešljive zeleno-bele izkoristila Manja Rogan. V prejšnji sezoni ni bilo zaključka pokala zaradi epidemije novega koronavirusa. Je pa danes Sindikat poklicnih igralcev nogometa Slovenije (Spins) objavil, da je bila za najboljšo igralko sezone izbrana vezistka Pomurja Kaja Korošec.

V najboljši postavi sezone pa so bile poleg nje še vratarka Eva Vamberger(Maribor Tabor), branilke Izabela Križaj(Olimpija Ljubljana), Lara Klopčič(Olimpija Ljubljana), Špela Rozmarič (Pomurje Beltinci) in Lana Golob(Pomurje Beltinci), vezistki Manja Rogan (Olimpija Ljubljana) in Zala Kuštrin(Radomlje) ter napadalke Nina Kajzba(Pomurje Beltinci), Ana Milović(Olimpija Ljubljana) in Špela Kolbl (Pomurje Beltinci).