Pokal: Olimpija s 'petardo' razstrelila visokoleteči Koper

Sredina zmaga je najvišja za Olimpijo po prihodu trenerja Zorana Barišića in najvišja v sezoni. S 5:0 so sicer zmaji slavili tudi pod taktirko Safeta Hadžića na septembrski ligaški tekmi z velenjskim Rudarjem.

Nogometaši Olimpije so dobili prvo tekmo četrtfinala Pokala Slovenije. Na zelo dobro obiskanem stadionu Bonifika so premagali Koper s 5:0. Povratna tekma bo 31. oktobra, preostale tri četrtfinalne tekme pa bodo prihodnji teden. Triindvajsetega oktobra bodo v Ljudskem vrtu v Mariboru gostovale Domžale, naslednji dan, 24. oktobra, pa sta na sporedu še srečanji Gorica ‒ Mura in Krško ‒ Aluminij.

Branilci naslova iz Ljubljane so mrežo Kopra, ki nastopa v 3. SNL zahod in je sezono odprl z devetimi zaporednimi zmagami, načeli v osmi minuti, ko je zadel Stefan Savić. Na 2:0 je pet minut kasneje povišal Kingsley Boateng, ki je bil natančen tudi v 48. minuti, preostala zadetka za Olimpijo pa sta dosegla Andres Vombergar(45.) in Rok Kronaveter(84.).

Izid prve tekme četrtfinala Pokala Slovenije:

FC Koper ‒ Olimpija Ljubljana 0:5 (0:3)

Savić 8., Boateng 13., 48., Vombergar 45., Kronaveter 84.