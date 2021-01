Atalanta z deseterico izločila Lazio

Zanimiva tekma se je odvila v Bergamu, v polfinale pa se je uvrstila Atalanta. V prvem polčasu sta obe moštvi dosegli pod dva gola. Za gostitelje je že v sedmi minuti gol dosegel Berat Djimsiti, Vedat Muriqi je izenačil deset minuti zatem. Gostje so nato v 34. povedli z 2:1, strelec je bil Francesco Acerbi,a je le tri minute zatem izenačenje za Atalanto zagotovil Ruslan Malinovskiy.

Drugi polčas se ni začel po željah Atalante, saj je bilo v 53. minuti izključen Jose Luis Palomino, a je le štiri minute zatem Aleksej Mirančuk dosegel gol za vodstvo s 3:2. Ta gol se je izkazal za ključnega za zmago in preboj v polfinale italijanskega pokalnega tekmovanja. Duvan Zapata je sicer nato še v 66. minuti zapravil enajstmetrovko za morebitno povišanje na 4:2. Nogometaši Atalante so bili nato pod velikim pritiskom Lazia do konca tekme, a so zdržali.

Josip Iličićje bil na klopi, a ni dobil priložnosti za igro, ni ga bilo v začetni enajsterici, niti kasneje med tremi menjavami, ki jih je opravil domači trener Gian Piero Gasperini.