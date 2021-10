Bayern v pokalu dobil 'zaušnico' v Mönchengladbachu

Glede na začetno postavo (glej spodaj) je bilo pričakovati, da bo Bayern napredoval v 3. krog pokalnega tekmovanja, ki ga organizira nemška nogometna zveza (DFB). A se je zgodilo nepričakovano, Bavarci so doživeli katastrofalen poraz. Moštva sicer ni vodil prvi trener Julian Nagelsmann (zaradi bolezni je v karanteni), temveč ga je nadomeščal Dino Toppmoller.

Že po prvem polčasu se je Bayernu slabo pisalo, domači so vodili s 3:0, en gol je dosegel Manu Kone že v drugi minuti tekme, naslednja dva pa Ramy Bensebaini, v 15. in 21. minuti. Bayernovi navijači so pričakovali, da bo v drugem polčasu postalo bolj zanimivo in so upali na preobrat, a se ni zgodilo prav nič od naštetega. Borussia je dosegla še dva gola za končnih 5:0, oba je dosegel Breel Embolo (v 51. in 57. minuti).