Chelsea z lepo prednostjo po prvi polfinalni tekmi

Na prvi polfinalni tekmi angleškega ligaškega pokala sta se pomerila Chelsea in Tottenham. Pred povratno tekmo so v prednosti nogometaši Chelseaja, saj so zmagali z 2:0, oba gola sta bila dosežena v prvem polčasu.

icon-expand Romelu Lukaku in Davinson Sanchez FOTO: AP Na stadionu Stamford Bridge sta se pomerila domači Chelsea in Tottenham. To je bila prva polfinalna tekma ligaškega angleškega pokala (EFL Cup). Domači trener Thomas Tuchel je v udarno postavo vrnil Romela Lukakuja. Slednji se je opravičil za javne kritike na račun kluba in kot kaže je spor pozabljen za nekaj časa. Tuchel se je odločil za naslednjo udarno postavo: Kepa Arrizabalaga, Cesar Azpilicueta, Malang Sarr, Antonio Rudiger, Marcos Alonso, Saul Niguez, Jorginho, Hakim Ziyech, Kai Havertz, Mason Mount, Romelu Lukaku. Italijan na klopi Tottenhama Antonio Conte pa je na igrišče poslal naslednjih enajst igralcev: Hugo Lloris, Japhet Tanganga, Davinson Sanchez, Ben Davies, Emerson, Pierre-Emile Hojbjerg, Oliver Skipp, Matt Doherty, Lucas Moura, Harry Kane, Son Heung-min. Zelo dobro se je tekma začela za domače, saj je že v peti minuti Kai Havertz po podaji Marcosa Alonsa premagal vratarja Huga Llorisa. Slabe pol ure kasneje so gostitelji povišali vodstvo na 2:0, le da je tokrat žogo v lastno mrežo spravil Ben Davies. Chelsea si je priigral lepo prednost že po prvem polčasu, v nadaljevanju pa sta mreži mirovali. Drugi polčas ni bil tako zanimiv kot prvi, je bil pa Chelsea boljši, tudi kar se tiče statistike. V posesti žoge je bilo v odstotkih kar 64:36 v njihovo korist, v strelih v okvir gola pa je bilo razmerje 6:2. Spurse tako na povratni tekmi čaka zahtevna naloga v lovljenju prednosti. V drugem polfinalu se bosta pomerila Liverpool in Arsenal, prva tekma bo na stadionu Anfield 13. januarja. icon-link Chelsea - Tottenham FOTO: Sofascore.com Izid prve polfinalne tekme:

Chelsea - Tottenham 2:0 (2:0)

Havertz 5., Davies 34. (ag)