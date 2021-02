Nemška pravljica: četrtoligaš izločil Bayer

Nemški četrtoligaš Rot-Weiss Essen se je senzacionalno prebil v sklepni del nemškega pokalnega tekmovanja. Po tem, ko so rdeče-beli v prvem krogu izločili prvoligaša Arminio iz Bielefelda, so v drugem krogu opravili z drugoligašem Fortuno iz Düsseldorfa, največji podvig pa so prihranili za tretji krog, ko so na svoji zelenici še na tretji zaporedni domači tekmi gostili Bayer Leverkusen.

Velik uspeh je bil za varovance trenerja Christiana Neidhartaže remi brez golov po rednem delu tekme, ko pa je v 105. minuti podaljška za vodstvo "farmacevtov" zadel še Leon Bailey, se je zdelo, da se pravljica končuje. Toda proti trenutno peti ekipi 1. Bundeslige je Essen spet našel odgovor in po izenačenju, za katerega je v 108. minuti na začetku drugega podaljška poskrbel Oguzhan Kefkir, je nato Simon Engelmannv 117. minuti zadel za zmago, ki se je ekspresno vpisala v zgodovinske knjige nemškega nogometa.