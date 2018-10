Solari začel zmagovito: Real, tudi z Viniciusom, napolnil mrežo Melille

Na prvo tekmo v zaenkrat zgolj začasni vlogi glavnega trenerja članov Real Madrida je Santiago Solariprispel s hudimi težavami v zadnji vrsti. Iz prestolnice so tik pred gostovanjem v španski afriški enklavi Melilli potrdili, da bo branilec Marceloodsoten vse do konca prihodnjega reprezentančnega premora, Solari pa ni mogel računati niti na Daniela Carvajala, Raphaëla Varana in Jesusa Valleja. Solari je za obračun šestnajstine finala v boj od prve minute poslal Keylorja Navasa, kapetanu Sergiu Ramosupa so v obrambi družbo delali še Alvaro Odriozola, Javi Sanchezin Sergio Reguilon. Od prve minute je prvič po prihodu v Madrid tekmo za člane začel tudi brazilski dribler Vinicius Junior, ki mu je zdaj že bivši trener Julen Lopeteguiponudil zgolj drobtinice.

Postava, v kateri so se znašli tudi Karim Benzema, Lucas Vazquez, Marco Asensio, Dani Ceballosin Marcos Llorente, ni najbolje odprla tekme na težki zelenici in domači so z nekaj polpriložnostmi poskrbeli za prešerno vzdušje med nekaj več kot 7000 gledalci. A Real je po uvodnih težavah nato do konca polčasa povsem prevzel nadzor nad igro in dvakrat zadel: najprej je v 28. minuti Benzema z neposredne bližine v mrežo pospravil podajo Odriozole, v zadnjem napadu polčasa pa je Asensio zaključil po atraktivni podaji Viniciusa. Real, ki je drugi polčas odigral tako brez Ramosa kot brez Benzemaja, je bil najbližje tretjemu golu v 72. minuti, ko je po podaji Asensia z roba kazenskega prostora prečko zadel Vinicius. Odriozola je nato po tem, ko se je na črti vrat po podaji z levega boka boril vseprisotni Vinicius, z neposredne bližine zabil svoj prvi gol za Real, v zadnji akciji pa je podoben podvig uspel še debitantu Cristu Gonzalezu, ki je z glavo postavil končnih 4:0.

V Nemčiji sta velikana Severnega Porenja oziroma Vestfalije, Borussia Dortmund in Schalke 04, svojim navijačem pripravila dramatičen večer. Enajstmetrovka Marca Reusaje šele globoko v drugem delu podaljška prinesla zmago BVB nad Union Berlinom (3:2), ki je tekmo na legendarnem Signal Iduna Parku končal z deseterico, Schalke pa je za zmago na obračunu z vodilno ekipo 2. Bundeslige FC Kölnom potreboval enajstmetrovke. Nabil Bentalebbi lahko s petim strelom že odločil zmagovalca, a ni zadel, potem ko je v 88. minuti tudi izsilil podaljšek z najstrožje kazni. Odrešitev za kraljevsko modre je prišla v sedmem krogu, ko je zgrešil Dominick Drexler, zadel pa Mark Uth. Nikakršnih težav s četrtoligašem Weichejem iz Flensburga niso imeli nogometaši Werderja, ki so ekipi iz rokometnega mesta zabili pet golov (5:1).

Izidi pokalnih tekem:

- Anglija (EFL Cup, osmina finala):

AFC Bournemouth ‒ Norwich City 2:1

Burton Albion ‒ Nottingham Forest 3:2

Prestavljeno:

Leicester City ‒ Southampton

- Francija (Coupe de la Ligue, šestnajstina finala):

Nice ‒ Auxerre 3:2 (2:0)

Maolida 17., Walter 41., 80./11-m; Dugimont 57., Philippoteaux 82.

RK: Marcelin 87./Auxerre

Montpellier ‒ Nantes 0:3 (0:0)

Coulibaly 58., Waris 80., Sala 90.

RK: Mendes 74./Montpellier

Rene Krhin (Nantes) je igral vso tekmo.

Strasbourg ‒ Lille 2:0

Prestavljeno:

Nimes ‒ Saint-Etienne

- Nemčija (DFB Pokal, 2. krog):

Borussia Dortmund ‒ Union Berlin 3:2* (1:0)

Pulišić 40., Philipp 73., Reus 118.; Polter 63., 88.

RK: Friedrich 117./Union

Köln ‒ Schalke 1:1** (1:0) /5:6/

Cordoba 43.; Bentaleb 88./11-m

Weiche ‒ Werder Bremen 1:5 (1:3)

Ilidio 27.; Pizarro 8., Kainz 37., Klaassen 44., Harnik 76., 81.

Rodinghausen ‒ Bayern München 1:2 (0:2)

Meyer 49.; Wagner 8., Müller 13./11-m

Hansa Rostock ‒ Nürnberg 1:1** /2:4/

Augsburg ‒ Mainz 3:2*

Chemie Leipzig ‒ Paderborn 0:3

Darmstadt ‒ Hertha Berlin 0:2

Heidenheim ‒ Sandhausen 3:0

Hannover ‒ Wolfsburg 0:2

Ulm 1846 ‒ Fortuna Düsseldorf 1:5

Wehen Wiesbaden ‒ Hamburger SV 0:3

- Španija (Copa del Rey, šestnajstina finala):

Melilla ‒ Real Madrid 0:4 (0:2)

Benzema 28., Asensio 45., Odriozola 79., Gonzalez 90.

Sant Andreu ‒ Atletico Madrid 0:1 (0:1)

Martins 33.

Jana Oblaka (Atletico) ni bilo v ekipi.

Ebro ‒ Valencia 1:2 (0:0)

Amelibia 62.; Mina 71., 80.

RK: Portuga 29./Ebro

Leganes ‒ Rayo Vallecano 2:2

Lugo ‒ Levante 1:1

Prestavljeno:

Athletic Bilbao ‒ Huesca

* - po podaljšku

** - po enajstmetrovkah //