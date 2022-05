Pokalna lovorika po loteriji enajstmetrovk Liverpoolu

Liverpool že ima eno pokalno lovoriko v tej sezoni, osvojili so angleški ligaški pokal. Sedaj so imeli priložnost v klubsko vitrino postavati še za drugo pokalno lovoriko v sezoni, FA pokal (gre za pokalno klubsko tekmovanje angleške nogometne zveze). To pokalno tekmovanje ima dolgo zgodovino, poteka že od leta 1871, v letošnjem finalu sta se pomerila londonski Chelsea in Liverpool.

Ista tekmeca sta se merila v finalu ligaškega pokala, redsi so v finalu, prav tako na Wembleyju po streljanju enajstmetrovk z 11:10, ugnali moštvo modrih. Tudi tokrat se je tekma razpletla šele po izvajanju najstrožjih kazni, saj golov v rednem delu in podaljšku ni bilo. Tokrat so bili redsi boljši s 6:5.

Chelsea je bil sicer tretjič zapored v finalu FA pokala, a je v prejšnjih dveh priložnostih ostal praznih rok, boljša sta bila Leicester in Arsenal. Tudi v tretje so ostali praznih rok.

Danes je šlo tudi za zanimiv dvoboj dveh nemških trenerjev, Thomasa Tuchela pri Chelseaju in Jürgena Kloppa pri Liverpoolu. Slednji je imel še dodaten motiv pred začetkom, saj je FA pokal lovorika, ki mu manjka v njegovi osebni "kartoteki" na klopi redsov.