Pokalna lovorika v roke nogometašem Kopra

V finalu nogometnega slovenskega pokalnega tekmovanja sta se v Celju pomerili moštvi Kopra in Brava. Pokal Pivovarne Union so osvojili Koprčani, ki so dosegli tri gole v drugem polčasu, dva gola je dosegel Lamino Colley (3:1). V ženskem pokalnem finalu so zmago slavile nogometašice Olimpije, ki so z 1:0 premagale moštvo Ljubljane.

Veselje Kopra ob golu. FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand Lovorika za pokal Slovenije 2022 FOTO: NZS V prvem polčasu sta mreži mirovali, v drugem polčasu pa so navijači na stadionu v Celju videli štiri gole. Koprčani so povedli z 2:0, uspešna sta bila Lamin Colley in Andrej Kotnik, rezervist Gregor Bajde je znižal zaostanek Brava na 2:1, nato pa je vse dvome o zmagovalcu razrešil Colley s svojim drugim golom na tekmi (3:1). Povsem nov pokal, na katerem ima vsaka od sedmih pokrajin, iz katerih prihajajo klubi v pokalnem tekmovanju, svoj simbol (ob simbolu krovne zveze), je tako pripadel Kopru. Ta se je četrtič v zgodovini veselil tovrstnega naslova naslova po sezonah 2005/06, 2006/07 in 2014/15. Bravo pa je v zanj zgodovinskem prvem finalu ostal brez pokala, takisto pa tudi brez evropskih tekmovanj. Na poti do finala je Koper najprej izločil moštvo Aluminija, nato v četrtfinalu ljubljansko Olimpijo, v polfinalu pa Celje. Bravo pa je bil boljši od Gorice, nato v četrtfinalu Muro in na zadnji stopnički pred finalom še Domžale. Ljubljanski finale igralkam Olimpije

Nogometašice Olimpije so zmagovalke slovenskega pokala za sezono 2021/22, potem ko so v finalu v Celju premagale mestne tekmice Ljubljano z 1:0 (0:0) Strelka edinega gola za Olimpijo, ki je naslov osvojila drugič zapovrstjo, za naslov pa se bori tudi v prvenstvu, je bila Ana Milović v 78. minuti iz enajstmetrovke. Ljubljana se je favorizirani ekipi odlično upirala, imela celo priložnosti za zmago, a zaradi nespretnega prekrška v svojem kazenskem prostoru na koncu ostala praznih rok. Izida finalnih tekem:

Koper - Bravo 3:1 (0:0)

Colley 70., 84., Kotnik 75.; Bajde 83. Olimpija - Ljubljana 1:0 (0:0)