Barcelona z izvrstnim drugim polčasom in Suarezom izločila Real

V 14. minuti je v kazenskem prostoru Barcelone padel prodirajoči Vinicius, a je piščalka glavnega sodnika Joseja Maria Sancheza ostala nema, s čimer se razumljivo ni strinjala Realova zasedba in nabito poln stadion Santiaga Bernabeua. Prav Vinicius je v 19. minuti poskusil z ugodnega položaja z roba kazenskega prostora, a meril preko vrat Marca-Andreja Ter Stegna. Nova nevarna situacija v kazenskem prostoru gostov je prišla v 23. muinuti, ko je Karim Benzema podajal v kazenski prostor, do strela je prišeč Vinicius, a se je obrambo izkazal Ter Stegen, žoga pa je nato presenetila Lucasa Vazqueza, tako da je z levico ni najbolje zadel. Vinicius, ki je bil daleč najboljši mož na terenu v prvem polčasu, je bil prehiter za obrambo Barcelone tudi v 37. minuti, a se je tik pred strelom zapletel, nato pa je njegov strel blokiral eden od branilcev Barcelone. Brazilec je še žogo še uspel spraviti do Benzemaja, ki pa je z levico nastreljal Ter Stegna. Kdo drug kot Vinicius je dobro minuto kasneje sprožil z neposredne bližine po krasni podaji Sergia Reguilona, a je njegov poskus romal za las prek Barceloninih vrat.

Kdor ne da, dobi, bi lahko opisali drugi polčas. V drugem polčasu je prvi poskusil Karim Benzema, a z glavo meril prek vrat Barcelone v 49. minuti tekme. Le minuto kasneje pa je udaril Luis Suarez. Urugvajec je izkoristil lepo podajo Ousmaneja Dembeleja in povedel Barcelono v vodstvo z 1:0. Sledili sta priložnosti Tonija Kroosa in Reguilona, a obe sta ostali nerealizirani. Zato pa je po novi podaji Dembeleja žogo v lastno mrežo poslal Raphael Varane. Potem ko je Casemiro v 73. minuti zrušil Suareza je ta enajstmetrovko izvedel v slogu Panenke in rutinirano premagal Navasa za končnih 3:0. Barcelona se je tako po bledem prvem polčasu z vrhunsko realizacijo veselila napredovanje v finale kraljevega pokala. Veliko zaslug je imel kljub visoki zmagi tokrat izvrstni Ter Stegen. Ta je preprečil čist zadetka Viniciusu v prvem in Reguilonu v drugem polčasu.

TEKMA

Barcelona bo tekmeca za finale dobila v četrtek, ko se bosta na povratni polfinalni tekmi merila še Valencia in Betis Sevilla; prva tekma se je končala z neodločenim izidom 2:2.

Kraljevi pokal, polfinale, povratna tekma:

Real Madrid - Barcelona* 0:3(0:0) /1:1/

Suarez 50., 73./11-m, Varane 69./ag

/izid s prve tekme/

*ekipa, ki je napredovala v finale