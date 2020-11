Pokalni nogometni tekmi osmine finala preloženi

Tekmovanje v 2. slovenski nogometni ligi je do nadaljnjega prekinjeno zaradi slabe epidemiološke slike glede novega koronavirusa. Z Nogometne zveze Slovenije so tako sporočili, da bosta na nov termin prestavljeni tudi tekmi osmine finala pokala Pivovarne Union med Triglavom in Celjem ter Beltinci in Domžalami, ki bi morali biti 11. novembra.

icon-expand Prizor z letošnje finalne tekme, prekmurskega derbija med Nafto in Muro. Muraši naslova ne bodo branili, saj so se od tekmovanja že poslovili po porazu z drugoligašem Dravo. FOTO: Aljoša Kravanja Tako Triglav kot Beltinci namreč igrata v drugi ligi. Nov termin bodo določili naknadno. Že pred tem je bila preložena tudi tekma med drugoligašema Nafto 1903 in Fužinarjem Vzajemci. Sicer so si četrtfinale v tem tekmovanju priigrali že Maribor, ki je s 3:0 izločil velenjski Rudar, Radomlje, ki so s 3:2 porazile CB24 Tabor Sežano, Koper, ki je s 3:1 ugnal Aluminij, Drava, ki je z 2:0 izločila branilca naslova Muro, in Olimpija, ki je po enajstmetrovkah premagala Brežice.