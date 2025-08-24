Svetli način
Nogomet

Pokazal, da še zna: Di Maria z mojstrskim prostim strelom odločil derbi

Rosario , 24. 08. 2025 10.44 | Posodobljeno pred eno minuto

Angel Di Maria je to poletje sprožil pravo evforijo, potem ko se je po 18 letih igranja v tujini vrnil v domači Rosario Central. S predstavami na igrišču pa dokazuje, da njegov prihod ni bil le PR poteza za dvig prepoznavnosti kluba. V noči na nedeljo je s fantastičnim prostim strelom odločil mestni derbi proti Newell's Old Boys.

Tekla je 83. minuta derbija, ko je Angel Di Maria spomnil na svoje najboljše čase in s približno 25 metrov neubranljivo meril v zgornji levi kot nemočnega vratarja gostov. 

Do konca se izid ni več spreminjal in Rosario Central je na vročem mestnem derbiju prišel do zelo pomembne zmage, s katero se je začasno povzpel na tretje mesto v skupini B argentinskega prvenstva. Di Maria in soigralci so po šestih krogih še neporaženi, a so kar štirikrat remizirali. 37-letni veteran je vseh šest tekem začel v prvi postavi in doslej prispeval že tri zadetke.

Njegova vrnitev v domovino je sprožila takšno evforijo, da je argentinska vlada bojda prav zaradi njega spremenila politiko glede gostujočih navijačev. Ti so bili več kot desetletje povsem prepovedani, sedaj pa se postopoma vračajo na stadione. Zanimivo, da so lahko navijači Rosaria – razen derbija z Newell'som – prisotni na vseh tekmah svojega kluba, kar za privržence ostalih moštev ne velja.

Številni so prepričani, da se je vlada za to odločila prav zaradi Angela Di Marie.

nogomet angel di maria rosario central
